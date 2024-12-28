"Я оттягивала процесс развода": Бородина выложила всю правду про блуд Омарова

Брак актрисы и ведущей Ксении Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым продлился шесть лет. О разрыве и о том, как его приняла рожденная в 2015 году дочь Теона, Бородина рассказала так откровенно впервые.

– Взросление у Теоны произошло в момент нашего развода, потому что для нее это было большим стрессом и уберечь ее от этого я никак не могла, – признается Бородина. – Процесс развода я оттягивала насколько это возможно, но прекрасно понимала, что рано или поздно она с этим столкнется. Тогда ей было 6 лет. Я могла бы это решение принять, когда ей было 4-5, но хотела, чтобы она больше времени провела с папой, которого дочь любила и с которым всегда классно проводила время.

Рассказала Бородина и о причинах развода. Всему виной – измена. "Отношения с ассистенткой случились в нашем браке, уже два года существовали, и они были не единственными, – осуждает Бородина блуд бывшего мужа. – После нашего развода они сразу стали жить вместе, как будто и не расставались. Для ребенка это был большой стресс. Я поговорила с дочкой откровенно. Сначала я ей сказала, что папа должен пожить со старшим братом, то есть сначала я ее обманула. Потом поняла, что не хочу и психологически это неправильно, обманывать ребёнка, я просто сказала ей правду, помягче, не с теми эмоциями, с которыми я говорила своим подругам или близким".

Сначала Бородина очень не хотела, чтобы дочь знакомилась с новой избранницей Байрамова.

"Я понимала, что должно пройти какое-то время чтобы вся эта история успокоилась, страсти поутихли, – вспоминает Ксения. – И в итоге сейчас она ездит к папе, а, там конечно же находится его жена, мама его будущего ребенка".

Бородина очень надеялась, что бывший муж хотя бы извинится. "Я ждала, что человек все-таки соберется с мыслями и додумается позвонить, приехать, встретиться на кофе и сказать: "Слушай прости меня, пожалуйста, за всю ту боль, что тебе причинил. Да, так получилось, что я встретил другого человека, да, у меня появились страсть и чувство, так в жизни бывает. Просто что мне пришлось тебя обманывать долгий период, но ты мама моего ребенка, я тебе за все благодарен, нам еще встречаться на свадьбе Теи, на ее выпускном, даже на тех же первых сентября". Тогда это было бы честно и правильно, и конечно я все обиды бы отпустила, и забыла, наверное".

"Враждовать я не хочу, у меня нет такой цели по жизни. Я перевернула страницу, углубилась в психологию, много что прошла, много что проработала и прекрасно поняла, что мне нужно акцент делать на себе, жить для себя и бережно к себе относиться", - заверила Бородину Наталью Подольскую в онлайн-проекте "Ваша Наташа".