Тест: праздничный калейдоскоп – как встречают Новый год в разных уголках мира

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Новый год – праздник, который объединяет людей по всему миру, но традиции его празднования могут сильно отличаться в зависимости от страны. Хотите узнать, как отмечают этот волшебный день в Японии, Бразилии, Германии и других странах? Тогда пройдите наш тест и окунитесь в праздничный калейдоскоп мировых традиций!



ВОПРОСЫ 1. В какой стране мира с наступлением Нового года старые вещи выбрасывают на улицу? А) Испания Б) Италия В) Португалия 2. В какой стране Новый год люди встречают в темноте? А) Вьетнам Б) Лаос В) Камбоджа 3. В какой стране, чтобы сделать сюрприз, в новогодний пирог подкладывают монеты? А) Венгрия Б) Болгария В) Румыния 4. Кого австрийцы мечтают на счастье встретить в новогоднюю ночь? А) Почтальона Б) Трубочиста В) Санта Клауса 5. Новый год наступил, и жители Болгарии сразу гасят свет. Зачем они это делают? А) Они прячут подарки Б) Они целуются В) Они ложатся спать 6. Для чего испанцы во время боя часов торопятся съесть 12 виноградин? А) Утоляют голод Б) Загадывают желание В) Соревнуются 7. В какой стране мира новый год отмечают целых 15 дней, а заканчивается он праздником фонарей? А) Китай Б) Япония В) Филиппины ОТВЕТЫ 1. Б) Италия 2. А) Вьетнам 3. Б) Болгария 4. Б) Трубочиста 5. Б) Они целуются 6. Б) Загадывают желание 7. А) Китай