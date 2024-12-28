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Суббота 28 декабря

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Место на кладбище, а теперь еще и гроб – к чему готовится певец Шура?

Место на кладбище, а теперь еще и гроб – к чему готовится певец Шура?
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Шура несколько лет назад боролся с онкологией.

Шура, известный российский артист, несколько лет назад пережил непростые времена. В тот период он лишился своей элитной квартиры, которая была передана другому лицу во время его борьбы с зависимостью. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась.

Как рассказал сам Шура в интервью журналистам, сейчас у него с недвижимостью все складывается удачно. Неделей раньше он стал счастливым обладателем новой квартиры, а совсем недавно приобрел дом в Подмосковье, цена которого составляет порядка 140 миллионов рублей. Хотя часть документов еще находится в стадии оформления, артист выражает удовлетворение от своих новых покупок.

Ранее распространялись слухи о том, что Шура купил квартиру за 70 миллионов рублей, однако эти данные оказались неверными. Сам артист уточнил, что реальная сумма сделки составила 115 миллионов рублей.

Также появилась информация о том, что Шура якобы приобрел участок на Кузьминском кладбище и даже заказал себе гроб. Поклонников испугало, к чему готовится Шура, ведь несколько лет назад исполнитель боролся с онкологией. Артист развеял эти слухи, пояснив, что гроб был подарком от друга, владеющего похоронным агентством. На вопрос журналистов, что он будет с ним делать, певец ответил, что неизвестно, когда мы уйдем и сколько денег у нас будет в этот момент.

Кроме того, несмотря на успехи в музыкальной карьере и стабильное финансовое положение, Шура признается, что по-прежнему чувствует себя одиноким. Он воспринимает одиночество как некое наказание за свои прошлые поступки и отношение к людям.

Шоу-бизнес в Telegram

28 декабря 2024, 09:22
Шура. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
шоу "Сплетни шейкер"• Требует проверки

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30 лет спустя: как изменились звезды 90-х

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