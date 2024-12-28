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Суббота 28 декабря

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Утиная грудка с карамелизированными апельсинами и гарнир из киноа с тыквой и шпинатом

Утиная грудка с карамелизированными апельсинами и гарнир из киноа с тыквой и шпинатом
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Как насчет того, чтобы удивить себя и своих близких необычным сочетанием вкусов? Предлагаем рецепт утиной грудки с карамелизированными апельсинами и пикантным гарниром из киноа с тыквой и шпинатом.

Ингредиенты для утиной грудки:

  • Утиная грудка – 2 шт.
  • Апельсины – 2 шт.
  • Мед – 1 ст. ложка
  • Оливковое масло – 1 ст. ложка
  • Соевый соус – 1 ст. ложка
  • Сок половины лимона
  • Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Ингредиенты для гарнира:

  • Киноа – 100 г
  • Тыква – 200 г
  • Шпинат – 100 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
  • Кунжут – 1 ст. ложка (для украшения)

Приготовление:

Утиная грудка с карамелизированными апельсинами:

  1. Острым ножом сделайте крестообразные надрезы на коже утки, но не прорезайте мясо. Это поможет жиру вытечь во время жарки.
  2. Нагрейте сковороду на среднем огне. Положите утиную грудку кожей вниз и жарьте около 8-10 минут, пока кожа не станет хрустящей и золотистой. Переверните и жарьте еще 3-4 минуты. Выложите утку на тарелку и оставьте отдыхать.
  3. В той же сковороде, где жарили утку, нагрейте оливковое масло. Добавьте нарезанные кружочками апельсины и жарьте их до золотистого цвета с обеих сторон, около 2-3 минут. Полейте медом, соком лимона и соевым соусом. Готовьте еще 1-2 минуты, пока апельсины не покроются карамельной глазурью.

Гарнир из киноа с тыквой и шпинатом:

  1. Промойте киноа под холодной водой. Залейте киноа двумя стаканами воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 15-20 минут, пока вода полностью не впитается. Снимите с огня и дайте постоять под крышкой еще 5 минут.
  2. Нарежьте тыкву мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте тыкву до мягкости и золотистого цвета, около 10 минут. Добавьте мелко нарезанный чеснок и жарьте еще 1 минуту.
  3. Выложите шпинат в сковороду с тыквой и чесноком. Готовьте, пока шпинат не увянет, около 2 минут. Приправьте солью и перцем.
  4. Смешайте сваренное киноа с обжаренной тыквой и шпинатом. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соли и перца.

Подача:

  1. Нарежьте утиную грудку тонкими ломтиками.
  2. Выложите на тарелку гарнир из киноа с тыквой и шпинатом.
  3. Украсьте сверху ломтиками утиной грудки и карамелизированными апельсинами.
  4. Посыпьте кунжутом для украшения.

Это блюдо сочетает в себе нежную утиную грудку с яркими цитрусовыми нотками и сытный, но легкий гарнир с осенними оттенками тыквы и зелени. Приятного аппетита!

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28 декабря 2024, 09:50
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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