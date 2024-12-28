Утиная грудка с карамелизированными апельсинами и гарнир из киноа с тыквой и шпинатом

Приготовьте сами знаменитый дубайский шоколад: доступный рецепт

Дубайский шоколад – это изысканный десерт, сочетающий в себе уникальные арабские специи и пряности, которые придают ему неповторимый аромат и вкус. Вот рецепт, как приготовить такой шоколад самостоятельно. Ингредиенты: Горький шоколад (70% какао) – 250 г Молоко – 200 мл Сахар – 100 г Кардамон – 2 чайные ложки (раздавленные семена) Шафран – 1/4 чайной ложки (настоять в небольшом количестве теплого молока) Ванильный экстракт – 1 чайная ложка Гвоздика – 2 бутона (по желанию) Корица – 1 палочка (по желанию) Миндаль или фисташки – 50 г (для украшения)Инструкция:Нарежьте шоколад мелкими кусочками и растопите его на водяной бане или в микроволновке, следя за тем, чтобы он не перегрелся.