Утиная грудка с карамелизированными апельсинами и гарнир из киноа с тыквой и шпинатом

Ингредиенты для утиной грудки:
- Утиная грудка – 2 шт.
- Апельсины – 2 шт.
- Мед – 1 ст. ложка
- Оливковое масло – 1 ст. ложка
- Соевый соус – 1 ст. ложка
- Сок половины лимона
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Ингредиенты для гарнира:
- Киноа – 100 г
- Тыква – 200 г
- Шпинат – 100 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
- Кунжут – 1 ст. ложка (для украшения)
Приготовление:
Утиная грудка с карамелизированными апельсинами:
- Острым ножом сделайте крестообразные надрезы на коже утки, но не прорезайте мясо. Это поможет жиру вытечь во время жарки.
- Нагрейте сковороду на среднем огне. Положите утиную грудку кожей вниз и жарьте около 8-10 минут, пока кожа не станет хрустящей и золотистой. Переверните и жарьте еще 3-4 минуты. Выложите утку на тарелку и оставьте отдыхать.
- В той же сковороде, где жарили утку, нагрейте оливковое масло. Добавьте нарезанные кружочками апельсины и жарьте их до золотистого цвета с обеих сторон, около 2-3 минут. Полейте медом, соком лимона и соевым соусом. Готовьте еще 1-2 минуты, пока апельсины не покроются карамельной глазурью.
Гарнир из киноа с тыквой и шпинатом:
- Промойте киноа под холодной водой. Залейте киноа двумя стаканами воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 15-20 минут, пока вода полностью не впитается. Снимите с огня и дайте постоять под крышкой еще 5 минут.
- Нарежьте тыкву мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте тыкву до мягкости и золотистого цвета, около 10 минут. Добавьте мелко нарезанный чеснок и жарьте еще 1 минуту.
- Выложите шпинат в сковороду с тыквой и чесноком. Готовьте, пока шпинат не увянет, около 2 минут. Приправьте солью и перцем.
- Смешайте сваренное киноа с обжаренной тыквой и шпинатом. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соли и перца.
Подача:
- Нарежьте утиную грудку тонкими ломтиками.
- Выложите на тарелку гарнир из киноа с тыквой и шпинатом.
- Украсьте сверху ломтиками утиной грудки и карамелизированными апельсинами.
- Посыпьте кунжутом для украшения.
Это блюдо сочетает в себе нежную утиную грудку с яркими цитрусовыми нотками и сытный, но легкий гарнир с осенними оттенками тыквы и зелени. Приятного аппетита!