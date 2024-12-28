Кино, музыка и молодые звезды: что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ

Все самое вкусное телеканалы готовят на Новогоднюю ночь. Любимые фильмы, лучшие концерты, эстрадные кумиры, юмористические шоу – будут программы на любой вкус. Сориентироваться вам поможет обзор праздничного эфира от "Дни.ру".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ: "Новогодняя ночь на Первом"

В наступающем году Первый канал отмечает 30-летие в эфире. Поздравлять зрителей начнут уже в ночь на 1 января. Говорить тосты будут Анна Шатилова и Леонид Якубович, Лариса Гузеева и Максим Аверин, Яна Чурикова и Валдис Пельш и другие знаменитые ведущие. А на сцене – SHAMAN, Григорий Лепс и Николай Расторгуев с новыми версиями песен "С чего начинается Родина" и "Мы за ценой не постоим", Татьяна Куртукова с песней "Матушка", Минаева с "Шоколадкой", Bearwolf "Один в поле воин". Как говорит Лариса Гузеева: "Впереди много часов хорошего настроения и настоящего веселья, которые объединят у экранов все поколения наших зрителей!"

РОССИЯ-1: "Голубой огонек"

Ведущими "Голубого огонька" стали Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев. А на сцене – Сергей Лазарев, Дима Билан, SHAMAN, Люся Чеботина, Елена Воробей, Хабиб, Варвара, Алексей Воробьев, Пелагея, Валерий Сюткин, Ани Лорак, группа "Любэ", "Сябры" и "Земляне", Владимир Пресняков, Петр Дранга, Филипп Киркоров, Игорь Николаев.

НТВ: "Маска"

В праздничном выпуске – победители всех сезонов популярного шоу "Маска". Ани Лорак в маске Кота, Люся Чеботина в маске Бабочки и Севиль в костюме Енота обещают удивить. Ведущие и судьи проекта – Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Вячеслав Макаров – также представят свои номера.

КУЛЬТУРА: "Романтика романса"

Среди участников гала-концерт "Романтика романса – Екатерина Гусева, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Аглая Шиловская, Ольга Будина, Ирина Пегова. На сцену выйдут так же Александра Воробьева, Сергей Волчков, Дина Гарипова, знакомые по шоу "Голос".

ТНТ: "Небриллиантовая рука"

Тихий пиарщик Семен Семенович Горбунков отправляется в долгожданный круиз, который заканчивается невероятным приключением в Старом Дубае. По воле случая Горбунков становится участником операции контрабандистов, переправляющих в гипсе товары "параллельного импорта" — от смартфонов до фена Dyson. Горбунков берет на себя роль новоиспеченного спецагента, что мгновенно превращает его привычную спокойную жизнь в комедийный экшн. Фильм не только оригинально переносит классический сюжет в реалии наших дней, но и выгодно вписывает в повествование множество отсылок к современной поп-культуре. В ролях: Дима Билан, Никита Кологривый, Павел Воля, Филипп Киркоров, Катя Лель и другие звезды.

СТС: "Новая песня года"

Концерт современной музыки "Новая песня года" соберет кумиров подростков. Ведущие – Ксения Бородина, Камила Валиева, Милана Хаметова, Аня Покров. Среди участников -Filatov&Karas, GAYAZOVS BROTHERS, GAZAN, NLO, Группа Dabro, NYUSHA, Konfuz, RASA, Galibri&Mavik, Татьяна Куртукова, Хор Академии Игоря Крутого, Красавцы Love radiо.

ТВЦ: "Хорошие песни на Новый год"

Элеонора Филина и Борис Щербаков пригласили сняться в праздничном выпуске программы "Хорошие песни на Новый год" Ольгу Будину, Екатерину Гусеву, Светлану Сурганову, Николая Бандурина, группу "Комбинация" и Елена Воробей. Здесь будут звучать любимые песни их кинофильмов.

МУЗ ТВ: "Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!"

Танцпол под названием "Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!" соберет суперзвезд. На сцене – "Руки Вверх!", Дима Билан, Иванушки International, Мари Краймбрери, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Ольга Бузова. Зрители окажутся то на уютной скамейке заснеженного парка, то в салоне футуристического авиалайнера, то в сказочном замке. Картину дополнят парящие световые балерины.

ЗВЕЗДА: "Любимые песни на "Звезде"

Обилие музыки будет на этом канале весь предновогодний день. В студии программе Юлии Розенберг "Музыка+" весь год собирались известные певцы, артисты, музыканты. Гости делились секретами личной жизни и профессии, говорили о времени и о себе, о том, что волнует каждого из нас. А в специальном выпуске "В шаге от Нового года" речь пойдет про хорошее настроение и надежды. Ну и про песни о чуде и волшебстве. Ну а до и после полуночи в эфире "Любимые песни на "Звезде". Здесь будут звучать только качественные хиты от настоящих звезд.