Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певец Александр Панайотов обратился к читателям "Дни.ру". Артист поздравил всех россиян с наступающим 2025-м годом.

"Поздравляю вас с Новым годом, с Рождеством, со всеми вашими праздниками и наилучшей музыкой!", — произнес артист.

Стоит отметить, что Панайотов стал известным благодаря своим выступлениям на музыкальных шоу, которые значительно изменили его жизнь. Его путь к славе начался с финала популярной передачи "Стань звездой", где он впервые показал широкой публике свой талант и завоевал сердца зрителей. В 2003 году он участвовал в программе "Народный артист", где занял почетное второе место. Этот успех открыл перед ним двери в мир музыки, и вскоре он подписал контракт с продюсером на семь лет.

В 2016 году Панайотов вновь вернулся на экран, став участником знаменитого проекта "Голос". Его выступления снова привлекли внимание публики, и он еще раз подтвердил свой статус одного из самых ярких исполнителей в России.