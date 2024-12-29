Топ-9 лучших фильмов для новогоднего настроения

Новый год – волшебное время, которое все с нетерпением ждут. Однако забыть об осенней хандре не так непросто. Мы вдохновились захватывающей и забавной историей из вышедшего в декабре в прокат фильма "Домовенок Кузя" и сделали подборку фильмов, которые скрасят уютный вечер и подарят новогоднее настроение.

12 рождественских свиданий (2011)

Зима — время романтики, ведь в праздники особенно хочется быть с кем-то, чувствовать любовь и тепло. Главная героиня комедии "12 рождественских свиданий" никак не может отпустить прошлое. Думая о бывшем парне, она срывает свидание вслепую с обаятельным юношей Майлзом. Но, как мы знаем, в Сочельник случаются чудеса, и жизнь предоставляет ей шанс пережить этот день снова. Получится ли у девушки понять, чего она по-настоящему хочет?

Домовенок Кузя (2024)

Домовенок Кузя, сбежав из плена Бабы-Яги, оказывается в обычной городской квартире. Его цель – найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания, который он случайно потерял при побеге. Кузя уверен, что сундучок находится где-то в квартире. Однако, коварная Баба-Яга, жаждущая завладеть магическим артефактом, проникает в человеческий мир следом за ним. Теперь Кузе предстоит не только отыскать сундучок, но и противостоять Бабе-Яге, которая не остановится ни перед чем, чтобы его заполучить.

Убить босса (2021)

Замученные своими начальниками, трое друзей: строгая сотрудница ДПС Ника, примерный семьянин и маркетолог Стас, а также продавец детских игрушек Темыч — решают им отомстить. План дерзкий: за 24 часа расправиться со своими боссами. Новогодний подарок себе любимым оборачивается рискованным заговором с тремя целями и множеством непредвиденных последствий.

Загадай желание (2016)

В преддверии Нового года в офисе царит атмосфера предпраздничной суеты. Шуточные письма Деду Морозу, написанные сотрудниками, неожиданно меняют жизнь Максима – обаятельного молодого директора, и Ани – привлекательной бухгалтерши. Их случайная переписка, начавшаяся с ничего незначащего флирта, постепенно перерастает в настоящие чувства.

Потерянное рождество (2011)

Загадочный незнакомец появляется в Манчестере накануне Рождества. Единственное, что он помнит – свое имя. Спустя время мужчина обнаруживает у себя дар: прикосновением он определяет, что потеряли люди и помогает им это найти. Кто он такой? Все ли потери он может вернуть?

Том и Томас (2002)

Канун Сочельника в Лондоне. В разных уголках города живут два мальчика: Том и Томас, не подозревающие о существовании друг друга. Судьбоносная встреча происходит в зеркальном лабиринте Музея науки, где девятилетний Томас узнаёт своего брата-близнеца Тома. Радость воссоединения двух братьев знаменует конец их тайной связи через воображение.

Хранитель времени (2011)

Хьюго — 12-летний мальчик сообразительный не по годам. Он сирота, и единственная его ценность — загадочная кукла, которую ему оставил покойный папа. Тайна необычного механизма внутри не дает покоя Хьюго, и со временем он ее раскрывает. После мальчик отправляется в долгое путешествие, которое подарит ему то, что он так долго искал.

Плохой Санта (2003)

Вилли — совсем необычный Санта-Клаус. У него сомнительное прошлое и криминальные наклонности. Такому Санте точно не захочешь доверить вести детский праздник. Вилли за свою жизнь успел отсидеть в тюрьме, несколько раз женится и совершить не одну кражу. У него есть традиция: каждый год на Рождество вместе с коллегой грабить торговые центры. Однажды мужчина знакомится с мальчиком, который искренне в него поверил. Теперь Вилли придется стать настоящим волшебником и творить чудеса.

Новогодний ол инклюзив (2023)

Новогодний вечер. Две враждующие семьи, случайно забронировавшие один и тот же коттедж, вынуждены встретить праздник вместе. Напряжение между отцами достигает предела, но внезапное исчезновение детей заставляет их объединиться. В эту же ночь в районе орудуют сбежавшие из тюрьмы преступники, а одна из матерей вот-вот должна родить. Выживание, поиски детей, роды и поимка преступников – все это им предстоит пережить под одной крышей, чтобы в итоге понять истинную ценность семьи.