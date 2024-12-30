Лада Дэнс рассказала о пластике: Ходить с висячими брылями или грыжами под глазами я не хочу

Осенью 2024 года певице Ладе Дэнс исполнилось 58 лет. В интервью она поделилась с журналистами многими подробностями частной жизнью. Не обошла вниманием звезда и тему пластики. Так, артистка заявила, если почувствует необходимость в пластике, то обязательно сделает ее, но пока не прибегала к помощи пластического хирурга.

"Ходить с висячими брылями или грыжами под глазами я не хочу. Я считаю, что нужно делать тогда, когда уже есть необходимость", – сказала Лада.

Главное, не запускать, считает певица. Также она призналась, что ее уже атакуют поклонники и пресса этими вопросами. В СМИ часто появляется информация о якобы сделанных ею пластических операциях, что раньше очень расстраивало звезду. Сейчас ей смешно от выводов разных экспертов по этому поводу. Она просит таких "специалистов" найти на ее лице или теле хотя бы один шов или разрез. Лада Дэнс добавила, что сама она уже была бы готова пойти на хирургическое вмешательство, но врачи ее отговаривают.

Также певица рассказала о последствиях аварии, которую она пережила в 2023 году. У нее не было травмы позвоночника, но оказался перелом бедра. Ранее Лада уже оказывалась в инвалидном кресле после падения на лыжах. После такой катастрофы артистка восстанавливалась около года.