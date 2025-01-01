Ирина Нельсон поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Экс-солистка группы REFLEX Ирина Нельсон пожелала читателям "Дни.ру" всех благ в 2025 году.

Певица Ирина Нельсон с удовольствием поздравила читателей "Дни.ру" с новогодними праздниками и пожелала много любви и всего самого хорошего.

"С Новым годом, мои любимые, мои дорогие! Желаю вам в новом году, конечно же, больше солнца на небе, но и много-много солнца в вашем сердце! Потому что много солнца в сердце – это значит много любви, которая все-все-все растворяет и дает здоровье, прекрасное настроение всегда и радость! Это самое главное!", – сказала артистка.

Напомним, Ирина Нельсон — российская певица, автор песен и продюсер. Именно она основала группу REFLEX и стала ее солисткой. В свое время ее песни занимали вершины российских и зарубежных чатов. В настоящее время артистка не только поет и имеет в своей копилке около 20 музыкальных наград, но и сосредоточена на здоровом образе жизни: Ирина является дипломированным преподавателем йоги и разработала свой собственный проект о здоровье.