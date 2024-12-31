Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника

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Новый год – это волшебный праздник, который приносит радость и предвкушение чуда каждому из нас. В этот период мы задумываемся о том, каким был уходящий год, строим планы на будущее и мечтаем о новых свершениях. Предлагаем вам пройти небольшой новогодний тест, чтобы узнать, как хорошо вы знакомы с главным праздником года.



ВОПРОСЫ

1. С какого года в России впервые стали отмечать новый год с 1 января? А. с 1670 Б. с 1700 В. с 1035 2. Когда в России появилась традиция устанавливать большую елку в праздник нового года? А. с 1700 года Б. с 1965 года В. 24 декабря в сочельник 1825 года 3. Где находится родина Деда Мороза? А. В Великом Устюге Б. В Якутии В. В Москве 4. А где тогда родина Снегурочки? А. в Костроме Б. В Великом Устюге В. В Туле 5. Как называют Деда Мороза в Белоруси? А. Кузя Б. Зюзя В. Дед Мороз 6. В какой стране вместо Деда Мороза Баба Мороз? А. В Италии Б. В Испании В. В Румынии 7. Сколько раз звонят колокола в Новый год в Японии? А. 12 Б. 24 В. 108 ОТВЕТЫ Б. с 1700 В. 24 декабря в сочельник 1825 года А. В Великом Устюге А. в Костроме Б. Зюзя А. В Италии В. 108