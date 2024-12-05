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Четверг 5 декабря

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ТЕСТ: угадай советский мультфильм по одному кадру

ТЕСТ: угадай советский мультфильм по одному кадру
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Вы помните те добрые и поучительные мультфильмы, которые смотрели в детстве? Те самые, что учили дружбе, честности и доброте? Мы приглашаем вас окунуться в мир детства и проверить свои знания о советских мультфильмах. Попробуйте угадать названия любимых мультиков по одному кадру. Готовы отправиться в увлекательное путешествие по страницам анимации? Тогда вперед!

ВОПРОСЫ

1. Из какого мультфильма этот кадр?

Фото: кадр из мультфильма

А. "Каштанка"

Б. "Малыш и Карлсон"

В. "Лучший друг"

2. Из какого мультфильма этот кадр?

Фото: кадр из мультфильма

А. "Василиса премудрая"

Б. "Баба Яга"

В. "Летучий корабль"

3. Из какого мультфильма этот кадр?

Фото: кадр из мультфильма

А. "Дед Мороз и лето"

Б. "Падал прошлогодний снег"

В. "Храбрый заяц"

4. Из какого мультфильма этот кадр?

Фото: кадр из мультфильма

А. "Возвращение блудного попугая"

Б. "38 попугаев"

В. "Попугай Кеша"

5. Из какого мультфильма этот кадр?

Фото: кадр из мультфильма

А. "Трое из Простоквашино"

Б. "Зима в Простоквашино"

В. "Дядя Федор, пес и кот"

6. Из какого мультфильма этот кадр?

Фото: кадр из мультфильма

А. "Вечера на хуторе близ Деканьки"

Б. "Жил-был пес"

В. "Ночь перед Рождеством"

7. Из какого мультфильма этот кадр?

Фото: кадр из мультфильма

А. "Пес и кот"

Б. "Кошкин дом"

В. "Котенок по имени Гав"

ОТВЕТЫ

1. Б. "Малыш и Карлсон"

2. В. "Летучий корабль"

3. В. "Храбрый заяц"

4. А. "Возвращение блудного попугая"

5. А. "Трое из Простоквашино"

6. Б. "Жил-был пес"

7. В. "Котенок по имени Гав"

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2024, 09:29
Фото: кадр из мультфильма
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру

Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gtrffilms

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