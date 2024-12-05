ТЕСТ: угадай советский мультфильм по одному кадру

ВОПРОСЫ
1. Из какого мультфильма этот кадр?
А. "Каштанка"
Б. "Малыш и Карлсон"
В. "Лучший друг"
2. Из какого мультфильма этот кадр?
А. "Василиса премудрая"
Б. "Баба Яга"
В. "Летучий корабль"
3. Из какого мультфильма этот кадр?
А. "Дед Мороз и лето"
Б. "Падал прошлогодний снег"
В. "Храбрый заяц"
4. Из какого мультфильма этот кадр?
А. "Возвращение блудного попугая"
Б. "38 попугаев"
В. "Попугай Кеша"
5. Из какого мультфильма этот кадр?
А. "Трое из Простоквашино"
Б. "Зима в Простоквашино"
В. "Дядя Федор, пес и кот"
6. Из какого мультфильма этот кадр?
А. "Вечера на хуторе близ Деканьки"
Б. "Жил-был пес"
В. "Ночь перед Рождеством"
7. Из какого мультфильма этот кадр?
А. "Пес и кот"
Б. "Кошкин дом"
В. "Котенок по имени Гав"
ОТВЕТЫ
1. Б. "Малыш и Карлсон"
2. В. "Летучий корабль"
3. В. "Храбрый заяц"
4. А. "Возвращение блудного попугая"
5. А. "Трое из Простоквашино"
6. Б. "Жил-был пес"
7. В. "Котенок по имени Гав"