Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру

Этот тест – не просто развлечение, это уникальное путешествие в мир добрых, смешных и поучительных историй СССР, рассказанных на языке анимации. Вы сможете проверить свою память и интуицию, а главное – окунуться в атмосферу беззаботного советского детства, где царили очаровательные персонажи: забавные медвежата, хитрые волки, дружелюбные коты и многие другие.



Только представьте: перед вами мелькают самые яркие кадры из любимых мультфильмов. Вот злодей задумал очередную пакость, а вот маленький, но смелый герой отправляется навстречу приключениям. Сможете ли вы узнать мультфильм по одному-единственному изображению?



Тест удивит вас своей сложностью и разнообразием. Вам предстоит вспомнить не только самые популярные мультфильмы о говорящих животных СССР, но и редкие, почти забытые шедевры анимации СССР, о которых, возможно, помнят только определенные эксперты советской эпохи.

Каждое из 5 заданий теста – это вызов, проверка вашего бесценного багажа знаний. Разгадайте абсолютно все загадки этого теста и докажите, что для вас не существует совершенно никаких преград в мире советской мультипликации. Максимальный результат (5 баллов) — показатель не только феноменальной памяти, но и тонкого художественного вкуса, глубокого понимания символов и метафор СССР, которые таит в себе золотая коллекция советских мультфильмов.



Не упустите свой шанс отправиться в незабываемое путешествие по волнам воспоминаний. Пройдите новый тест от команды "Дни.ру" и докажите, что вы настоящий знаток советской мультипликации! Помните: на каждый вопрос есть только 4 варианта ответа: "а", "б", "в", "г". Верным является лишь 1 из них.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ

1. Темнота ночного леса может быть пугающей, но только не для него – самого отважного малыша в мире животных. Помните ли вы этот грандиозный мультфильм и его главную песню, которая помогает преодолеть абсолютно любой страх?

а) Крошка Енот (1974)

б) Сказка про Комара Комаровича (1980)

в) Почему слоны? (1980)

г) Приключения поросенка Фунтика (1986)

2. Озорные проделки и неизменное "Ребята, давайте жить дружно!" – кто не помнит эту забавную историю противостояния добра и зла? Перед вами все те же герои, но узнаете ли вы этот бессмертный шедевр СССР по всего лишь одному снимку?

а) Дедушка Мазай и зайцы (1980)

б) Кот Леопольд (1975)

в) Самый ученый заяц (1973)

г) Отчаянный кот Васька (1985)

3. Волшебный мир, где оживают даже самые простые предметы, а вежливость становится неожиданным ключом к невероятным приключениям! Узнаете ли вы этот исключительный мультфильм СССР, наполненный добром и теплотой?

а) Умка (1969)

б) Ежик в тумане (1975)

в) Трям! Здравствуйте! (1980)

г) Как кошечка и собачка мыли пол (1977)

4. Только Один взгляд на этот кадр, и перед вами: бескрайние просторы Севера, ослепительно белый снег и... крошечный мамонтенок, в поисках самого главного в жизни – материнской ласки. Узнаете ли вы этот трогательный мультфильм по одной-единственной картинке?

а) Пингвиненок (1983)

б) Северная сказка (1979)

в) Умка ищет друга (1970)

г) Мама для мамонтенка (1981)

5. Главный герой спешит на помощь, преодолевая любые препятствия! Его имя знают все дети до единого, а его доброе сердце не оставит равнодушным никого. Сможете ли вы определить этот безупречный советский мультфильм, навсегда оставшийся в истории анимации?

а) Доктор Айболит (1985)

б) Приключения капитана Врунгеля (1976)

в) Еж, пес и мальчик Нико (1984)

г) Тигренок и его друзья (1985)

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ОТ РЕДАКЦИИ "ДНИ.РУ"

1 — а: "Крошка Енот" (1974),

2 — б: "Кот Леопольд" (1975),

3 — в: "Трям! Здравствуйте!" (1980),

4 — г: "Мама для мамонтенка" (1981),

5 — а: "Доктор Айболит" (1985).

Набрали 5/5? Это точно знак свыше — аплодируем стоя!