Тест: какая ты новогодняя песня?

Бузова раскрыла правду об избраннике Тесты Шаляпин нашел спутницу для новогодней ночи Игры Сонник

Топ новостей недели

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны СедоковойСын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимойЖаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимой Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть РоссиюВернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обидуSHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду

Лента новостей

Понедельник 30 декабря

20:06Тест: какая ты новогодняя песня? 19:27Кай Метов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 19:05Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно 18:33Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 18:09Карпаччо из говядины с рукколой: побалуйте себя итальянским деликатесом 16:37"Смертельно страшно": в дом оскандалившейся Ивлеевой ворвался наркоман с битой 15:36"Букет невесты": Муцениеце и Дранга показали фото со свадьбы 15:22Семейные тайны: 5 книг с героями, хранящими секреты от самых близких 14:09Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:24Безалкогольный напиток "Новогодняя звезда": праздник пройдет без последствий 10:44Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 09:20Певица Слава поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 00:46Лада Дэнс рассказала о пластике: Ходить с висячими брылями или грыжами под глазами я не хочу 21:15Куриные шашлычки якитори – традиционное японское блюдо на вашем столе 18:36Закуска "Новогодние снежинки": оригинальная идея для праздничного стола 15:26Готовимся к новому этапу: что нужно сделать перед переходом в новый год 12:41Тест: праздничный калейдоскоп – как встречают Новый год в разных уголках мира 09:16Дичь в винном соусе: королевский ужин к Новому году 06:05Топ-9 лучших фильмов для новогоднего настроения 03:14Рецепт классического грузинского блюда – цыпленка табака 00:13ТЕСТ: вспомни мультфильм по одной только фразе 22:21Фаршированная рисом утка с фисташками: простой рецепт блюда без излишней жирности 20:51Получившая серьезную травму Асмус рассказала о пережитом: Орала на всю больницу 18:38Стоматолог подсчитал внушительную стоимость белоснежных зубов Шаляпина 17:35"Я оттягивала процесс развода": Бородина выложила всю правду про блуд Омарова 17:20Отбивающаяся от шквала ухажеров Апина категорически отказалась выходить замуж 16:05Петров откровенно рассказал о тяжелом периоде борьбы с травлей жены после свадьбы 14:38Отар Кушанашвили жестко прошелся по Анне Седоковой и Янису Тимме 13:48Валерий Меладзе вернулся в Россию 13:16Сходить, нельзя пропустить: чем интересна Московская неделя красоты 13:07Никита Кологривый пригласил жителей и гостей столицы в кинопарк "Москино" 13:02Кино, музыка и молодые звезды: что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ 11:23Советы при покупке бывших в эксплуатации и контрактных автозапчастей 10:53Тест: как хорошо вы знаете советские новогодние песни 09:50Утиная грудка с карамелизированными апельсинами и гарнир из киноа с тыквой и шпинатом 09:37Беременная дочь Заворотнюк показала первые кадры со своим возвращением в Россию 09:22Место на кладбище, а теперь еще и гроб – к чему готовится певец Шура? 09:00Прилучный и Муцениеце будут судиться весь следующий год 06:52Эклеры с кремом из сливочного масла и сгущенки: готовим популярнейший десерт дома 03:08Принц Гарри имеет все шансы забрать детей у Меган Маркл в случае развода 00:36Селиванов из "Реальных пацанов" решил вместе с семье покинуть Россию на Новый год 20:22ТЕСТ: вспомните, как поздравляли с Новым годом в СССР? 19:13В Латвии хоронят Яниса Тимму: у гроба рыдают первая жена и мать 18:57Алексей Корнеев 17:59Что такое птитим и с чем его едят: рецепт внутри 17:43Ольга Бузова раскрыла правду о своем избраннике 17:01Дана Борисова пострадала в результате похудения 15:59Приготовьте сами знаменитый дубайский шоколад: доступный рецепт 15:24В Московском зоопарке назвали топ-5 городов, где смотрят трансляции с животными 14:35Тест: угадай страну по праздничным новогодним традициям
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: какая ты новогодняя песня?

Тест: какая ты новогодняя песня?
75

Новый год – время чудес, радости и теплых встреч с близкими. Каждый из нас воспринимает этот праздник по-своему и ассоциирует его с определенной песней. Пройди этот тест из 10 вопросов и узнай, какая русская новогодняя песня отражает именно твое настроение и характер.

1. Как ты предпочитаешь встречать Новый год?

a) В кругу семьи за праздничным столом.

b) На шумной вечеринке с друзьями.

c) В уютной обстановке с книгой или фильмом.

d) В новом месте, путешествуя.

2. Что для тебя самое важное в новогоднюю ночь?

а) Следовать традициям и обычаям.

b) Веселиться и танцевать до утра.

c) Мечтать и загадывать желания.

d) Подводить итоги и строить планы на будущее.

3. Какое блюдо обязательно должно быть на твоем новогоднем столе?

a) Оливье или селедка под шубой.

b) Канапе и легкие закуски.

c) Что-то сладкое и необычное.

d) Экзотические блюда из разных кухонь мира.

4. Какая погода создает для тебя новогоднее настроение?

a) Пушистый снег и легкий морозец.

b) Яркое солнце и мороз.

c) Снежные сугробы и падающие снежинки.

d) Неважно, главное — настроение внутри.

5. Какой подарок ты бы хотел получить на Новый год?

a) Теплый свитер или шарф.

b) Билеты на концерт или мероприятие.

c) Книгу или предмет для творчества.

d) Сюрприз — пусть это будет что-то непредсказуемое.

6. Какая музыка тебе ближе всего?

a) Классические и народные мелодии.

b) Современные хиты и танцевальная музыка.

c) Спокойные и лирические композиции.

d) Разная музыка в зависимости от настроения.

7. Как ты относишься к традиции загадывать желание под бой курантов?

a) Всегда загадываю и верю, что сбудется.

b) Иногда, если успеваю между тостами.

c) Да, это особенный момент для меня.

d) Предпочитаю ставить реальные цели вместо желаний.

8. Что ты обычно делаешь 1 января?

a) Отдыхаю дома с семьей.

b) Продолжаю веселиться с друзьями.

c) Гуляю на свежем воздухе, наслаждаясь природой.

d) Планирую предстоящий год.

9. Какой новогодний фильм тебе нравится больше всего?

a) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

b) "Елки"

c) "Чародеи"

d) "Новогодний корпоратив"

10. Какое место ты бы хотел посетить на Новый год?

a) Родной город или деревню детства.

b) Городскую площадь с празднованием.

c) Заснеженный лес или горы.

d) Страну с другой культурой и традициями.


Результаты:

Подсчитай, каких букв (a, b, c или d) у тебя получилось больше всего.


Больше ответов "a":

"В лесу родилась елочка"

Ты ценишь семейные традиции и тепло домашнего очага. Для тебя Новый год — это время, когда близкие собираются вместе, чтобы поделиться радостью и воспоминаниями. Песня "В лесу родилась елочка" идеально отражает твою душевность и любовь к классике.


Больше ответов "b":

"Новогодняя" — Группа "Дискотека Авария"

Ты энергичный и общительный человек, который любит веселиться и быть в центре событий. Новогодняя ночь для тебя — это шумные компании, танцы и море позитива. Песня "Новогодняя" от "Дискотеки Авария" заряжает тебя энергией и дарит прекрасное настроение.


Больше ответов "c":

"Три белых коня" — из фильма "Чародеи"

Ты романтичная и мечтательная натура. Любишь проводить время в уютной обстановке, размышляя и наслаждаясь моментом. Песня "Три белых коня" переносит тебя в сказочный мир и прекрасно соответствует твоему внутреннему состоянию.


Больше ответов "d":

"Пять минут" — Людмила Гурченко

Ты человек, который смотрит в будущее с оптимизмом и строит амбициозные планы. Для тебя Новый год — это новый старт и возможность реализовать свои мечты. Песня "Пять минут" напоминает тебе о ценности каждой секунды и вдохновляет на новые достижения.


Если у тебя равное количество разных ответов:

"Кабы не было зимы" — из мультфильма "Простоквашино"

Ты разносторонняя личность, умеешь находить радость в разных вещах и ситуациях. Тебе по душе и семейные посиделки, и веселые вечеринки, и время для себя. Песня "Кабы не было зимы" отражает твою жизнерадостность и умение наслаждаться каждым моментом.

Шоу-бизнес в Telegram

30 декабря 2024, 20:06
Фото: Freepik.com / @stockking
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи

По теме

Тест: как хорошо вы знаете советские новогодние песни

Тест на знание новогоднего кинофильма "Карнавальная ночь"

Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно
Новый год уже на пороге, а времени на приготовление сложных десертов катастрофически не хватает? Не беда! Предлагаем вам подборку изысканных и простых в приготовлении сладостей, которые не требуют выпечки. Эти десерты станут украшением стола в Новый год и порадуют ваших гостей необычным вкусом.

Карпаччо из говядины с рукколой: побалуйте себя итальянским деликатесом

Карпаччо из говядины с рукколой: побалуйте себя итальянским деликатесом
Карпаччо из говядины с рукколой – это изысканная итальянская закуска, которая идеально подходит для праздничного стола или романтического ужина. Ингредиенты: Говяжья вырезка – 150–200 г Руккола – 50 г Пармезан – 30 г Оливковое масло – 2 ст.

Безалкогольный напиток "Новогодняя звезда": праздник пройдет без последствий

Безалкогольный напиток "Новогодняя звезда": праздник пройдет без последствий
Новый год – это праздник, который многие отмечают с бокалом шампанского или другого алкогольного напитка. Но что делать тем, кто предпочитает воздержаться от алкоголя? Мы предлагаем вам оригинальный рецепт безалкогольного коктейля, который станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Этот напиток не только освежает, но и создает атмосферу праздника благодаря своему яркому цвету и аромату. Ингредиенты:Апельсиновый сок – 500 млАнанасовый сок – 250 млГазированная вода – 250 млМед – 2 ст.

Куриные шашлычки якитори – традиционное японское блюдо на вашем столе

Куриные шашлычки якитори – традиционное японское блюдо на вашем столе
Якитори – это японское блюдо, которое представляет собой маленькие кусочки куриного мяса, приготовленные на шпажках и поданные с ароматным соусом. Предлагаем вам рецепт, который поможет создать этот вкусный деликатес у себя дома. Ингредиенты: Куриное филе — 400 гСоус соевый — 50 млМирин (сладкое рисовое вино) — 25 млСахар — 1 ст.

Закуска "Новогодние снежинки": оригинальная идея для праздничного стола

Закуска "Новогодние снежинки": оригинальная идея для праздничного стола
Новый год – это время волшебства и сказок, когда каждый стремится создать уютную атмосферу и порадовать своих близких чем-то особенным. Предлагаем вам попробовать необычную закуску, которая не только удивит гостей своим вкусом, но и станет настоящим украшением праздничного стола. Встречайте "Новогодние снежинки" – легкую и изысканную закуску, которую легко приготовить даже начинающим кулинарам. Ингредиенты: Сыр твердых сортов – 100 гТворожный сыр – 150 гКреветки варено-мороженые – 300 гАвокадо – 1 шт.

Выбор читателей

28/12СбтПолучившая серьезную травму Асмус рассказала о пережитом: Орала на всю больницу 29/12ВскТЕСТ: вспомни мультфильм по одной только фразе 28/12СбтФаршированная рисом утка с фисташками: простой рецепт блюда без излишней жирности 29/12ВскРецепт классического грузинского блюда – цыпленка табака 30/12ПндЛада Дэнс рассказала о пластике: Ходить с висячими брылями или грыжами под глазами я не хочу 29/12ВскТоп-9 лучших фильмов для новогоднего настроения