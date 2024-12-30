Тест: какая ты новогодняя песня?

Новый год – время чудес, радости и теплых встреч с близкими. Каждый из нас воспринимает этот праздник по-своему и ассоциирует его с определенной песней. Пройди этот тест из 10 вопросов и узнай, какая русская новогодняя песня отражает именно твое настроение и характер.

1. Как ты предпочитаешь встречать Новый год?

a) В кругу семьи за праздничным столом.

b) На шумной вечеринке с друзьями.

c) В уютной обстановке с книгой или фильмом.

d) В новом месте, путешествуя.

2. Что для тебя самое важное в новогоднюю ночь?

а) Следовать традициям и обычаям.

b) Веселиться и танцевать до утра.

c) Мечтать и загадывать желания.

d) Подводить итоги и строить планы на будущее.

3. Какое блюдо обязательно должно быть на твоем новогоднем столе?

a) Оливье или селедка под шубой.

b) Канапе и легкие закуски.

c) Что-то сладкое и необычное.

d) Экзотические блюда из разных кухонь мира.

4. Какая погода создает для тебя новогоднее настроение?

a) Пушистый снег и легкий морозец.

b) Яркое солнце и мороз.

c) Снежные сугробы и падающие снежинки.

d) Неважно, главное — настроение внутри.

5. Какой подарок ты бы хотел получить на Новый год?

a) Теплый свитер или шарф.

b) Билеты на концерт или мероприятие.

c) Книгу или предмет для творчества.

d) Сюрприз — пусть это будет что-то непредсказуемое.

6. Какая музыка тебе ближе всего?

a) Классические и народные мелодии.

b) Современные хиты и танцевальная музыка.

c) Спокойные и лирические композиции.

d) Разная музыка в зависимости от настроения.

7. Как ты относишься к традиции загадывать желание под бой курантов?

a) Всегда загадываю и верю, что сбудется.

b) Иногда, если успеваю между тостами.

c) Да, это особенный момент для меня.

d) Предпочитаю ставить реальные цели вместо желаний.

8. Что ты обычно делаешь 1 января?

a) Отдыхаю дома с семьей.

b) Продолжаю веселиться с друзьями.

c) Гуляю на свежем воздухе, наслаждаясь природой.

d) Планирую предстоящий год.

9. Какой новогодний фильм тебе нравится больше всего?

a) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

b) "Елки"

c) "Чародеи"

d) "Новогодний корпоратив"

10. Какое место ты бы хотел посетить на Новый год?

a) Родной город или деревню детства.

b) Городскую площадь с празднованием.

c) Заснеженный лес или горы.

d) Страну с другой культурой и традициями.





Результаты:

Подсчитай, каких букв (a, b, c или d) у тебя получилось больше всего.





Больше ответов "a":

"В лесу родилась елочка"

Ты ценишь семейные традиции и тепло домашнего очага. Для тебя Новый год — это время, когда близкие собираются вместе, чтобы поделиться радостью и воспоминаниями. Песня "В лесу родилась елочка" идеально отражает твою душевность и любовь к классике.





Больше ответов "b":

"Новогодняя" — Группа "Дискотека Авария"

Ты энергичный и общительный человек, который любит веселиться и быть в центре событий. Новогодняя ночь для тебя — это шумные компании, танцы и море позитива. Песня "Новогодняя" от "Дискотеки Авария" заряжает тебя энергией и дарит прекрасное настроение.





Больше ответов "c":

"Три белых коня" — из фильма "Чародеи"

Ты романтичная и мечтательная натура. Любишь проводить время в уютной обстановке, размышляя и наслаждаясь моментом. Песня "Три белых коня" переносит тебя в сказочный мир и прекрасно соответствует твоему внутреннему состоянию.





Больше ответов "d":

"Пять минут" — Людмила Гурченко

Ты человек, который смотрит в будущее с оптимизмом и строит амбициозные планы. Для тебя Новый год — это новый старт и возможность реализовать свои мечты. Песня "Пять минут" напоминает тебе о ценности каждой секунды и вдохновляет на новые достижения.





Если у тебя равное количество разных ответов:

"Кабы не было зимы" — из мультфильма "Простоквашино"

Ты разносторонняя личность, умеешь находить радость в разных вещах и ситуациях. Тебе по душе и семейные посиделки, и веселые вечеринки, и время для себя. Песня "Кабы не было зимы" отражает твою жизнерадостность и умение наслаждаться каждым моментом.