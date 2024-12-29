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Суббота 28 декабря

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ТЕСТ: вспомни мультфильм по одной только фразе

ТЕСТ: вспомни мультфильм по одной только фразе
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Мультфильмы сопровождают нас с самого детства, дарят радость, учат добру и справедливости. Они помогают нам мечтать, фантазировать и верить в чудеса. Предлагаем вам пройти тест, который проверит ваши знания о самых известных мультфильмах. Вопросы будут касаться как классических произведений, так и современных. Итак, готовы погрузиться в мир волшебства и приключений? Тогда приступим!

ВОПРОСЫ

1. Из какого мультфильма фраза "Сейчас меня покормят! Сейчас я буду кушать!"?

А. "Маша и Медведь"

Б. "Приключения Незнайки и его друзей"

В. "Трям! Здравствуйте!"

2. Из какого мультфильма фраза "А мы уйдем на Север! А мы уйдем на Север!"?

А. "Падал прошлогодний снег"

Б. "Дед Мороз и Серый волк"

В. "Маугли"

3. Из какого мультфильма фраза "Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят"?

А. "Возвращение блудного попугая"

Б. "Крокодил Гена"

В. "Дед Мороз и лето"

4. Из какого мультфильма фраза "Какой такой павлин-мавлин? Не видишь, мы кушаем!"?

А. "Следствие ведут колобки"

Б. "Приключения Мюнхаузена"

В. "Гуси-лебеди"

5. Из какого мультфильма фраза "У меня есть мысль, и я ее думаю!"?

А. "Ежик в тумане"

Б. "Пес и кот"

В. "38 попугаев"

6. Из какого мультфильма фраза "Ну вот, поспали, теперь можно и поесть. Поели, теперь можно и поспать"?

А. "Дюймовочка"

Б. "Трое из Простоквашино"

В. "Сказка про лень"

7. Из какого мультфильма фраза "Ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет?!"?

А. "Летучий корабль"

Б. "Умка"

В. "Ежик в тумане"

ОТВЕТЫ

1. А. "Маша и Медведь"

2. В. "Маугли"

3. А. "Возвращение блудного попугая"

4. Б. "Приключения Мюнхаузена"

5. В. "38 попугаев"

6. А. "Дюймовочка"

7. В. "Ежик в тумане"

Шоу-бизнес в Telegram

29 декабря 2024, 00:13
Фото: кадр из мультфильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадай советский фильм с атмосферой путешествий по фрагменту афиши

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