ТЕСТ: вспомни мультфильм по одной только фразе

ВОПРОСЫ
1. Из какого мультфильма фраза "Сейчас меня покормят! Сейчас я буду кушать!"?
А. "Маша и Медведь"
Б. "Приключения Незнайки и его друзей"
В. "Трям! Здравствуйте!"
2. Из какого мультфильма фраза "А мы уйдем на Север! А мы уйдем на Север!"?
А. "Падал прошлогодний снег"
Б. "Дед Мороз и Серый волк"
В. "Маугли"
3. Из какого мультфильма фраза "Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят"?
А. "Возвращение блудного попугая"
Б. "Крокодил Гена"
В. "Дед Мороз и лето"
4. Из какого мультфильма фраза "Какой такой павлин-мавлин? Не видишь, мы кушаем!"?
А. "Следствие ведут колобки"
Б. "Приключения Мюнхаузена"
В. "Гуси-лебеди"
5. Из какого мультфильма фраза "У меня есть мысль, и я ее думаю!"?
А. "Ежик в тумане"
Б. "Пес и кот"
В. "38 попугаев"
6. Из какого мультфильма фраза "Ну вот, поспали, теперь можно и поесть. Поели, теперь можно и поспать"?
А. "Дюймовочка"
Б. "Трое из Простоквашино"
В. "Сказка про лень"
7. Из какого мультфильма фраза "Ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет?!"?
А. "Летучий корабль"
Б. "Умка"
В. "Ежик в тумане"
ОТВЕТЫ
1. А. "Маша и Медведь"
2. В. "Маугли"
3. А. "Возвращение блудного попугая"
4. Б. "Приключения Мюнхаузена"
5. В. "38 попугаев"
6. А. "Дюймовочка"
7. В. "Ежик в тумане"