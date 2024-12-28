Петров откровенно рассказал о тяжелом периоде борьбы с травлей жены после свадьбы

Александр Петров поделился своими переживаниями о хейте, который обрушился на него после внезапного расставания со Стасей Милославской и быстрой свадьбы с Викторией Антоновой.

В разговоре с Светланой Бондарчук в программе "Света вокруг света" актер откровенно рассказал о том, как справлялся с негативом в адрес своей новой супруги. Осенью 2023 года Петров удивил своих поклонников, объявив о браке с Викторией, которую он знал всего несколько дней.

Это решение вызвало бурю эмоций в обществе, и многие не могли понять, как актер мог оставить Стасю Милославскую, с которой он состоял в отношениях на протяжении четырех лет. В результате на Александра обрушилась волна критики и осуждения. Однако, несмотря на все это, актер воспринял хейт с пониманием, акцентировав внимание на чувствах и переживаниях своей жены.

"Не надо никого осуждать за выбор, который отличается от вашего. Да, в Интернете разразилась настоящая дискуссия. Вика, будучи непубличным человеком, столкнулась с непростыми обстоятельствами. Она проявила удивительную мудрость и внутреннюю силу", — отметил Петров.

Артист подчеркнул, что для Виктории было важнее всего то, что происходит между ними, а не мнение окружающих. Александр также признался, что часто беспокоился о том, как Виктория справляется с негативом в Сети.

"Я спрашивал ее: "Как ты? Все в порядке? Давай поговорим“. Она всегда отвечала: "Все хорошо“. Мы обсуждали некоторые моменты, но меня поразила ее способность воспринимать ситуацию с достоинством", — рассказал актер.

Он отметил, что Виктория не обращала внимания на поток негатива и понимала, что со временем все утихнет. Петров добавил, что его новая жена обладает удивительной внутренней силой и мудростью.

"Она говорила: "Бог с этими людьми“. Без какого-либо огорчения она приняла ситуацию и знала, что время все расставит по местам", — добавил Александр.