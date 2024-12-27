Алексей Корнеев

Киркоров стал крестным отцом Тесты Распутина сообщила о проблемах в браке Королевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамельюБлюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

Лента новостей

Пятница 27 декабря

20:22ТЕСТ: вспомните, как поздравляли с Новым годом в СССР? 19:13В Латвии хоронят Яниса Тимму: у гроба рыдают первая жена и мать 18:57Алексей Корнеев 17:59Что такое птитим и с чем его едят: рецепт внутри 17:43Ольга Бузова раскрыла правду о своем избраннике 17:01Дана Борисова пострадала в результате похудения 15:59Приготовьте сами знаменитый дубайский шоколад: доступный рецепт 15:24В Московском зоопарке назвали топ-5 городов, где смотрят трансляции с животными 14:35Тест: угадай страну по праздничным новогодним традициям 14:02Собянин: Время ожидания приема врача в поликлиниках сократилось с 30 до 7 минут 13:56Жителям столицы напомнили о выгодных скидках на рынках "Москва – на волне" 13:30Вечная память: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Зеленскому 12:54OLIMPBET первым в индустрии добавил персонализированные итоги года с поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании 12:52Забывший Волочкову сердцеед Шаляпин выбрал другую спутницу для отдыха на Мальдивах 11:58Клубничное варенье на зиму: отличный способ сохранить собранные в урожай ягоды 10:37Семенович подробно рассказала историю знакомства с женатым избранником 09:28Тайно женившийся Юрий Колокольников вышел в свет с литовской актрисой 06:17Тартар из говядины: оригинальный рецепт для притязательных гурманов 03:46Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки 00:1953 года назад родился Сергей Бодров-младший: как жил и о чем мечтал культовый русский артист 20:29Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой 19:32ТЕСТ по фильму "Безымянная звезда" с Игорем Костолевским 19:00Звезда "Слова пацана" Анна Пересильд шокировала публику в сети 17:50Киркоров и Ивлеева ссорятся "понарошку"? 17:28Быстрый перекус: рецепт вкусной домашней шаурмы 16:29"Настоящая змея!": Кравец рассказала о гадах среди олигархов Рублевки и звезд шоу-бизнеса 16:21"Не верим": в сети обрушились на горюющую Седокову 15:23Концерт "Марка № 1 в России" покажут 7 января по каналу "ТВ Центр" 15:17Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимой 13:49Тест: попробуйте узнать все новогодние рецепты интеллигенции из СССР 13:08Мнение жителей является основой программы реновации – Собянин 12:52Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком: лучшее решение к новогоднему застолью 11:18"Со спины – вылитый я!": 75-летний Панкратов-Черный впервые стал дедом 10:21Налаживающая личную жизнь Бузова активно готовит свое тело к беременности в 2025 году 09:03Седокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа 06:47Хрустящее нутовое печенье с клюквой и апельсином: идеальный рецепт без глютена 03:35Как с помощью еды поднять уровень энергии и пережить предновогоднюю суматоху? 00:17Михаилу Боярскому – 75: вспоминаем самые яркие моменты на пути артиста к славе 21:13Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию 19:00Праздничный салат, который можно даже на диете: простой рецепт 18:20Дима Билан пострадал от подарка поклонников 16:31Собянин: Ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы 16:27Сергей Собянин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку 15:42SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду 15:22 Собянин: За пять лет московская промышленность выросла в 2,5 раза 14:34Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой первой реплике героев 13:03Суп по-гавайски с креветками и ананасом: этот рецепт привнесет яркие вкусы в ваш дом 11:28Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" 10:44"Слишком яркий": Агурбаш решительно вычеркнула Киркорова из списка самых стильных артистов 09:59Зверева напоили в бутике и впарили поддельную брендовую сумку за большие деньги
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Алексей Корнеев

Алексей Корнеев
165

Алексей Корнеев – бизнесмен, специалист в области финансов и инвестиций, эксперт по внедрению технологических решений. Обладает многолетним опытом в управлении сложными IT и финтех-проектами. В последние годы внимание бизнесмена сосредоточено на цифровой трансформации, в том числе в гостиничной отрасли.

Образование

Алексей родился в Москве в 1987 году. Он получил высшее образование в Московском институте экономики, политики и права, где изучал гражданское право. Позднее он прошел дополнительное обучение в Государственном университете управления, специализируясь на менеджменте в сфере игровых видов спорта. Важным этапом его развития стало обучение в Московской школе управления "Сколково" по программе Chief Digital Transformation Officer (CDTO), что позволило углубить знания в области цифровой трансформации и управления инновациями.

Начало карьеры и опыт в финтех-секторе

Карьеру Алексей начал в платежной системе WalletOne, где он принимал участие в разработке первых финтех-продуктов. В числе его достижений — внедрение решений White Label для таких компаний, как "Связной", лотерей "Победа" и "Гослото". Эти технологии продолжают использоваться по сей день.

Далее Алексей продолжил работу в компании "Рапида", где отвечал за запуск первых международных эквайринговых проектов и разработку платежных решений для маркетплейсов. Этот опыт укрепил его позицию как эксперта в области платежных систем и технологий.

Payture

В 2016 году Алексей занял пост исполнительного директора в сервисе онлайн-платежей Payture. В его ведении были крупные проекты, включая интеграцию с глобальной системой бронирования Amadeus. В этот период Payture стал авторизованным вендором Mastercard в России, а также запустил такие сервисов, как Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay на российском рынке.

Алексей участвовал в разработке решений для масштабирования бизнеса и выхода на новые рынки, в том числе появлении "Яндекс.Такси" в Армении. На протяжении всей карьеры Алексей продолжал сотрудничество с крупными брендами, такими как OneTwoTrip, Aviasales, , "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда", Okko и многими другими.

RBK.Money

До 2020 года Алексей занимал должность главного операционного директора в RBK.money, где ему удалось сохранить и развить позицию компании на высококонкурентном рынке платежных сервисов. Под его руководством компания продолжила адаптироваться к изменениям в сфере финансовых технологий и усилила присутствие на международной арене.

TeamJet

В настоящее время Алексей активно работает над цифровизацией гостиничной отрасли. Один из его ключевых проектов — TeamJet. Это современная платформа для отелей, разработанная для повышения эффективности управления и автоматизации процессов. Инструменты системы интегрированы с популярными системами управления гостиницами (PMS), что позволяет сократить время на выполнение рутинных задач.

TeamJet предоставляет расширенные аналитические возможности для владельцев отелей, включая построение отчетов и анализ эффективности процессов.

Особый опыт Алексей получил, участвуя в строительстве отеля на острове Итуруп, что дало ему ценные знания в управлении гостиничным бизнесом на всех стадиях — от проектирования до оперативных процессов.

Цифровая автошкола "Баранка"

Еще одним из проектов Алексея — автошкола "Баранка", которая использует цифровые технологии для улучшения обучения водителей. В ее рамках предлагаются онлайн-курсы с видеолекциями, тестами и симуляторами, а также возможность выбора инструктора через приложение. Такие инструменты помогают делать процесс обучения максимально удобным и эффективным.

Консалтинг и экспертиза

Алексей Корнеев активно делится своим опытом, выступая консультантом по вопросам цифровизации различных сфер бизнеса. Он работает с различными финтех-компаниями, логистикой и гостиничным бизнесом, помогая автоматизировать процессы и внедрять решения, которые соответствуют современным требованиям рынка.

Личная жизнь

Алексей женат, есть ребенок.

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2024, 18:57
Фото: личный архив

Что такое птитим и с чем его едят: рецепт внутри

Что такое птитим и с чем его едят: рецепт внутри
Птитим – это израильское блюдо, представляющее собой маленькие шарики из теста, напоминающие крупу. В Израиле их часто называют "израильским кускусом". Птитим можно готовить разными способами, но мы предлагаем вам рецепт птитима с мясом. Ингредиенты:Птитим – 200 гФарш говяжий – 300 гЛук репчатый – 1 шт.

Приготовьте сами знаменитый дубайский шоколад: доступный рецепт

Приготовьте сами знаменитый дубайский шоколад: доступный рецепт
Дубайский шоколад – это изысканный десерт, сочетающий в себе уникальные арабские специи и пряности, которые придают ему неповторимый аромат и вкус. Вот рецепт, как приготовить такой шоколад самостоятельно. Ингредиенты: Горький шоколад (70% какао) – 250 г Молоко – 200 мл Сахар – 100 г Кардамон – 2 чайные ложки (раздавленные семена) Шафран – 1/4 чайной ложки (настоять в небольшом количестве теплого молока) Ванильный экстракт – 1 чайная ложка Гвоздика – 2 бутона (по желанию) Корица – 1 палочка (по желанию) Миндаль или фисташки – 50 г (для украшения)Инструкция:Нарежьте шоколад мелкими кусочками и растопите его на водяной бане или в микроволновке, следя за тем, чтобы он не перегрелся.

Клубничное варенье на зиму: отличный способ сохранить собранные в урожай ягоды

Клубничное варенье на зиму: отличный способ сохранить собранные в урожай ягоды
Многие задумываются о том, как сохранить вкус собранных летом ягод на долгие зимние месяцы. Варенье — это один из лучших способов заготовки, позволяющий не только сохранить аромат клубники, но и насладиться ей в любое время года.

Тартар из говядины: оригинальный рецепт для притязательных гурманов

Тартар из говядины: оригинальный рецепт для притязательных гурманов
Популярность тартара из говядины объясняется не только изысканным вкусом, но и простотой приготовления. Основным ингредиентом является свежая говяжья вырезка, которая должна быть высшего качества. Важно помнить, что мясо для тартара должно быть максимально свежим, и соблюдать условия его хранения, чтобы избежать риска пищевых отравлений.

Быстрый перекус: рецепт вкусной домашней шаурмы

Быстрый перекус: рецепт вкусной домашней шаурмы
Шаурма – это вкусная и сытная закуска, которую легко приготовить дома. Ингредиенты:Лаваш армянский или тонкий хлеб питаКуриное филе – 300 гОгурец свежий – 1 шт.

Выбор читателей

25/12СрдВернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию 26/12ЧтвСын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой 26/12ЧтвСедокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа 26/12Чтв"Настоящая змея!": Кравец рассказала о гадах среди олигархов Рублевки и звезд шоу-бизнеса 26/12ЧтвЗвезда "Слова пацана" Анна Пересильд шокировала публику в сети 26/12Чтв"Не верим": в сети обрушились на горюющую Седокову