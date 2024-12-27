Алексей Корнеев – бизнесмен, специалист в области финансов и инвестиций, эксперт по внедрению технологических решений. Обладает многолетним опытом в управлении сложными IT и финтех-проектами. В последние годы внимание бизнесмена сосредоточено на цифровой трансформации, в том числе в гостиничной отрасли.

Образование

Алексей родился в Москве в 1987 году. Он получил высшее образование в Московском институте экономики, политики и права, где изучал гражданское право. Позднее он прошел дополнительное обучение в Государственном университете управления, специализируясь на менеджменте в сфере игровых видов спорта. Важным этапом его развития стало обучение в Московской школе управления "Сколково" по программе Chief Digital Transformation Officer (CDTO), что позволило углубить знания в области цифровой трансформации и управления инновациями.

Начало карьеры и опыт в финтех-секторе

Карьеру Алексей начал в платежной системе WalletOne, где он принимал участие в разработке первых финтех-продуктов. В числе его достижений — внедрение решений White Label для таких компаний, как "Связной", лотерей "Победа" и "Гослото". Эти технологии продолжают использоваться по сей день.

Далее Алексей продолжил работу в компании "Рапида", где отвечал за запуск первых международных эквайринговых проектов и разработку платежных решений для маркетплейсов. Этот опыт укрепил его позицию как эксперта в области платежных систем и технологий.

Payture

В 2016 году Алексей занял пост исполнительного директора в сервисе онлайн-платежей Payture. В его ведении были крупные проекты, включая интеграцию с глобальной системой бронирования Amadeus. В этот период Payture стал авторизованным вендором Mastercard в России, а также запустил такие сервисов, как Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay на российском рынке.

Алексей участвовал в разработке решений для масштабирования бизнеса и выхода на новые рынки, в том числе появлении "Яндекс.Такси" в Армении. На протяжении всей карьеры Алексей продолжал сотрудничество с крупными брендами, такими как OneTwoTrip, Aviasales, , "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда", Okko и многими другими.

RBK.Money

До 2020 года Алексей занимал должность главного операционного директора в RBK.money, где ему удалось сохранить и развить позицию компании на высококонкурентном рынке платежных сервисов. Под его руководством компания продолжила адаптироваться к изменениям в сфере финансовых технологий и усилила присутствие на международной арене.

TeamJet

В настоящее время Алексей активно работает над цифровизацией гостиничной отрасли. Один из его ключевых проектов — TeamJet. Это современная платформа для отелей, разработанная для повышения эффективности управления и автоматизации процессов. Инструменты системы интегрированы с популярными системами управления гостиницами (PMS), что позволяет сократить время на выполнение рутинных задач.

TeamJet предоставляет расширенные аналитические возможности для владельцев отелей, включая построение отчетов и анализ эффективности процессов.

Особый опыт Алексей получил, участвуя в строительстве отеля на острове Итуруп, что дало ему ценные знания в управлении гостиничным бизнесом на всех стадиях — от проектирования до оперативных процессов.

Цифровая автошкола "Баранка"

Еще одним из проектов Алексея — автошкола "Баранка", которая использует цифровые технологии для улучшения обучения водителей. В ее рамках предлагаются онлайн-курсы с видеолекциями, тестами и симуляторами, а также возможность выбора инструктора через приложение. Такие инструменты помогают делать процесс обучения максимально удобным и эффективным.

Консалтинг и экспертиза

Алексей Корнеев активно делится своим опытом, выступая консультантом по вопросам цифровизации различных сфер бизнеса. Он работает с различными финтех-компаниями, логистикой и гостиничным бизнесом, помогая автоматизировать процессы и внедрять решения, которые соответствуют современным требованиям рынка.

Личная жизнь

Алексей женат, есть ребенок.