Клубничное варенье на зиму: отличный способ сохранить собранные в урожай ягоды

Многие задумываются о том, как сохранить вкус собранных летом ягод на долгие зимние месяцы.

Варенье — это один из лучших способов заготовки, позволяющий не только сохранить аромат клубники, но и насладиться ей в любое время года. Приготовление клубничного варенья занимает совсем немного времени, а ягоды остаются целыми и сохраняют свою форму.

Ингредиенты для 10 порций (1 банка):

• Клубника — 1 кг

• Сахар — 0,5 кг

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки клубники. Тщательно промойте ягоды, удалите все поврежденные экземпляры и отрежьте зеленые хвостики.

Шаг 2: Переложите подготовленные ягоды в глубокую миску и добавьте сахар в соотношении 2:1. На 1 кг клубники вам понадобится 0,5 кг сахара. Оставьте смесь на 3-4 часа, чтобы клубника выделила сок. Если в помещении жарко, лучше убрать ягоды в холодное место. Чем плотнее ягоды, тем дольше они будут выделять сок.

Шаг 3: После того как клубника даст сок, аккуратно слейте его в кастрюлю, а ягоды отложите в сторону.

Шаг 4: Поставьте кастрюлю с сиропом на огонь, доведите до кипения и проварите в течение 5 минут.

Шаг 5: Выложите отложенные ягоды в кастрюлю с горячим сиропом, перемешайте и снова доведите до кипения. Проварите еще 5 минут, затем снимите с огня и дайте остыть.

Шаг 6: Повторите процесс нагрева, доведя варенье до кипения еще раз на 5 минут. Не забудьте снять пену и аккуратно перемешать.

Шаг 7: Подготовьте стеклянную банку: тщательно простерилизуйте ее и поставьте вниз горлышком на бумажную салфетку.

Шаг 8: Перелейте варенье в подготовленную банку, накройте стерилизованной крышкой и закрутите.

Шаг 9: Переверните банку вверх дном и укутайте чем-нибудь теплым. Оставьте до полного остывания.