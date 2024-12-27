Клубничное варенье на зиму: отличный способ сохранить собранные в урожай ягоды

Варенье — это один из лучших способов заготовки, позволяющий не только сохранить аромат клубники, но и насладиться ей в любое время года. Приготовление клубничного варенья занимает совсем немного времени, а ягоды остаются целыми и сохраняют свою форму.
Ингредиенты для 10 порций (1 банка):
• Клубника — 1 кг
• Сахар — 0,5 кг
Приготовление:
Шаг 1: Начните с подготовки клубники. Тщательно промойте ягоды, удалите все поврежденные экземпляры и отрежьте зеленые хвостики.
Шаг 2: Переложите подготовленные ягоды в глубокую миску и добавьте сахар в соотношении 2:1. На 1 кг клубники вам понадобится 0,5 кг сахара. Оставьте смесь на 3-4 часа, чтобы клубника выделила сок. Если в помещении жарко, лучше убрать ягоды в холодное место. Чем плотнее ягоды, тем дольше они будут выделять сок.
Шаг 3: После того как клубника даст сок, аккуратно слейте его в кастрюлю, а ягоды отложите в сторону.
Шаг 4: Поставьте кастрюлю с сиропом на огонь, доведите до кипения и проварите в течение 5 минут.
Шаг 5: Выложите отложенные ягоды в кастрюлю с горячим сиропом, перемешайте и снова доведите до кипения. Проварите еще 5 минут, затем снимите с огня и дайте остыть.
Шаг 6: Повторите процесс нагрева, доведя варенье до кипения еще раз на 5 минут. Не забудьте снять пену и аккуратно перемешать.
Шаг 7: Подготовьте стеклянную банку: тщательно простерилизуйте ее и поставьте вниз горлышком на бумажную салфетку.
Шаг 8: Перелейте варенье в подготовленную банку, накройте стерилизованной крышкой и закрутите.
Шаг 9: Переверните банку вверх дном и укутайте чем-нибудь теплым. Оставьте до полного остывания.