Приготовьте сами знаменитый дубайский шоколад: доступный рецепт

Дубайский шоколад – это изысканный десерт, сочетающий в себе уникальные арабские специи и пряности, которые придают ему неповторимый аромат и вкус. Вот рецепт, как приготовить такой шоколад самостоятельно.
Ингредиенты:
- Горький шоколад (70% какао) – 250 г
- Молоко – 200 мл
- Сахар – 100 г
- Кардамон – 2 чайные ложки (раздавленные семена)
- Шафран – 1/4 чайной ложки (настоять в небольшом количестве теплого молока)
- Ванильный экстракт – 1 чайная ложка
- Гвоздика – 2 бутона (по желанию)
- Корица – 1 палочка (по желанию)
- Миндаль или фисташки – 50 г (для украшения)
Инструкция:
- Нарежьте шоколад мелкими кусочками и растопите его на водяной бане или в микроволновке, следя за тем, чтобы он не перегрелся.
- В небольшой кастрюле нагрейте молоко вместе с кардамоном, шафраном, ванильным экстрактом, гвоздикой и корицей. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на слабом огне около 5 минут, чтобы ароматы специй раскрылись.
- Процедите горячее молоко через ситечко, чтобы удалить специи.
- Постепенно добавляйте горячее молоко в растопленный шоколад, непрерывно помешивая, чтобы получилась однородная масса.
- Всыпьте сахар и продолжайте мешать, пока он полностью не растворится.
- Перелейте смесь в форму или чашки и охладите в холодильнике минимум 2 часа, чтобы шоколад затвердел.
- Перед подачей посыпьте сверху рублеными миндалем или фисташками.