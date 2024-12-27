Тест: угадай страну по праздничным новогодним традициям

Новый год – время радости и веселья. В каждой стране его отмечают по-своему.

Например, в Нидерландах детей радует Синтерклаас, который приезжает на лошади, а не на санях. В Ирландии же царит атмосфера праздника с Дади, который облачен в зеленую шубу и украшен венком из остролиста. Эти персонажи — лишь часть многообразия новогодних традиций, которые варьируются от страны к стране.

В Японии, например, Новый год встречают с особым уважением, традиционно готовя специальное блюдо — собу, которое символизирует долголетие. А в Испании принято в полночь съедать 12 виноградин под бой курантов, чтобы привлечь удачу на каждый месяц нового года.

Если вы хотите узнать больше о новогодних обычаях и проверить свои знания о них, предлагаем вам пройти интересный тест. Это увлекательное путешествие по традициям мира поможет вам лучше понять культуру других стран и, возможно, вдохновит на создание своих уникальных новогодних обычаев.

1. Какой из народов встречает новый год в темноте?

А) Азербайджан

Б) Вьетнам

В) ЮАР

2. В этой стране есть необычная новогодняя традиция, связанная с битьем посуды. Каждый год местные надеются найти возле парадной двери кучу разбитых тарелок, поскольку это сулит удачу на следующие 12 месяцев.

А) Китай

Б) Дания

В) Румыния

3. В этой стране принято под каждый бой курантов съедать по одной виноградинке. Каждая – символизирует удачу в следующих 12 месяцах.

А) Марокко

Б) Аргентина

В) Испания

4. Ровно в полночь жители этой страны взбираются на стулья и буквально "впрыгивают" в Новый год. Как называется это государство?

А) Австрия

Б) Дания

В) Швеция

5. В канун нового года в этой стране из офисов выкидывают старые счета и документы. Считается, что чем больше вещей выбросишь, тем успешнее и удачнее будет наступающий год.

А) Аргентина

Б) Австрия

В) Турция

6. В какой стране в праздничный новогодний пирог кладут различные сюрпризы в виде монет и других безделушек?

А) Румыния

Б) Белоруссия

В) Нидерланды

7. В этой стране Дед Мороз приходит в канун нового года в костюме скотовода.

А) Казахстан

Б) Финляндия

В) Монголия

Правильные ответы:

1. — Б) Вьетнам

2. — Б) Дания

3. — В) Испания

4. — А) Австрия

5. — А) Аргентина

6. — А) Румыния

7. — В) Монголия