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Суббота 28 декабря

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Принц Гарри имеет все шансы забрать детей у Меган Маркл в случае развода

Принц Гарри имеет все шансы забрать детей у Меган Маркл в случае развода
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Скандалы и слухи о разводе принца Гарри и Меган Маркл продолжают набирать обороты. В последние месяцы стало очевидно, что между супругами царит напряженная атмосфера, и они все чаще ведут раздельный образ жизни.

Это вызвало у общественности множество вопросов, особенно касающихся их детей — Арчи и Лилибет. Несмотря на то что развод не является желаемым исходом для пары, источники утверждают, что конфликтные ситуации становятся все более частыми.

Гарри пытается сохранить связь с семьёй в Великобритании, в то время как Меган сосредоточена на своей карьере и жизни в США. Это разногласие в приоритетах может стать в дальнейшем причиной окончательного разрыва.

Одним из самых острых вопросов, которые возникнут в случае развода, станет опека над детьми. Эксперты уверены, что принц Гарри имеет все шансы добиться опеки благодаря своим финансовым возможностям и связям с королевской семьей".

Меган Маркл и принц Гарри. Кадр: YouTube

У него есть неограниченные средства, и он готов использовать их, чтобы оставить детей себе", — сообщает источник издания RadarOnline.

С другой стороны, Меган делает акцент на том, что Арчи и Лилибет уже адаптировались к жизни в США. Она утверждает, что переезд в Великобританию может негативно сказаться на их эмоциональном состоянии. Однако эксперты полагают, что если дело дойдет до судебного разбирательства, Гарри сможет использовать свои ресурсы и связи для того, чтобы перевести детей в Великобританию.

Стоит отметить, что на данный момент слухи о разводе остаются неподтвержденными. Тем не менее, напряженность в отношениях между супругами продолжает нарастать.

Шоу-бизнес в Telegram

28 декабря 2024, 03:08
Меган Маркл и принц Гарри. Кадр: CBS Sunday Morning / YouTube
RadarOnline✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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