Принц Гарри имеет все шансы забрать детей у Меган Маркл в случае развода

Скандалы и слухи о разводе принца Гарри и Меган Маркл продолжают набирать обороты. В последние месяцы стало очевидно, что между супругами царит напряженная атмосфера, и они все чаще ведут раздельный образ жизни.

Это вызвало у общественности множество вопросов, особенно касающихся их детей — Арчи и Лилибет. Несмотря на то что развод не является желаемым исходом для пары, источники утверждают, что конфликтные ситуации становятся все более частыми.

Гарри пытается сохранить связь с семьёй в Великобритании, в то время как Меган сосредоточена на своей карьере и жизни в США. Это разногласие в приоритетах может стать в дальнейшем причиной окончательного разрыва.

Одним из самых острых вопросов, которые возникнут в случае развода, станет опека над детьми. Эксперты уверены, что принц Гарри имеет все шансы добиться опеки благодаря своим финансовым возможностям и связям с королевской семьей".

У него есть неограниченные средства, и он готов использовать их, чтобы оставить детей себе", — сообщает источник издания RadarOnline.

С другой стороны, Меган делает акцент на том, что Арчи и Лилибет уже адаптировались к жизни в США. Она утверждает, что переезд в Великобританию может негативно сказаться на их эмоциональном состоянии. Однако эксперты полагают, что если дело дойдет до судебного разбирательства, Гарри сможет использовать свои ресурсы и связи для того, чтобы перевести детей в Великобританию.

Стоит отметить, что на данный момент слухи о разводе остаются неподтвержденными. Тем не менее, напряженность в отношениях между супругами продолжает нарастать.