Дмитрий Маликов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом!

Артист обратился к поклонникам с "теплыми" пожеланиями.

"Поздравляю всех читателей "Дни.ру" с Новым годом! Желаю вам хороших новостей! Чтобы на вашем канале, в вашем ресурсе всегда были только хорошие, приятные новости. И все мы будем счастливы", – сказал Дмитрий Маликов.

Стоит отметить, что артиста считают одним из самых жизнерадостных на российской эстраде. Музыканту удается избегать скандалов, а поклонники в восторге от ненавязчивого чувства юмора. Более того, Дмитрий Маликов остается на волне трендов и среди более юных слушателей – все благодаря соцсетям. Высказывания артиста в Сети (вроде "ничего или тяжеловато") ушли в народ, или, как говорят сегодня, стали мемом.