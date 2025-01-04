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Суббота 4 января

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Дмитрий Маликов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом!

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Артист обратился к поклонникам с "теплыми" пожеланиями.

"Поздравляю всех читателей "Дни.ру" с Новым годом! Желаю вам хороших новостей! Чтобы на вашем канале, в вашем ресурсе всегда были только хорошие, приятные новости. И все мы будем счастливы", – сказал Дмитрий Маликов.

Стоит отметить, что артиста считают одним из самых жизнерадостных на российской эстраде. Музыканту удается избегать скандалов, а поклонники в восторге от ненавязчивого чувства юмора. Более того, Дмитрий Маликов остается на волне трендов и среди более юных слушателей – все благодаря соцсетям. Высказывания артиста в Сети (вроде "ничего или тяжеловато") ушли в народ, или, как говорят сегодня, стали мемом.

Шоу-бизнес в Telegram

4 января 2025, 12:11
Фото: соцсети / malikovdmitriy
Дни.ру✓ Надежный источник

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