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Понедельник 6 января

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Катя Лель тепло поздравила читателей "Дни.ру" с праздником

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Артистка пожелала читателям "Дни.ру" любви в новом году.

"С Новым годом! Вселенской взаимной любви желаю вам! Всегда ваша Катя Лель", – сказала артистка.

Напомним, Катя Лель стала наиболее популярна после исполнения песни" Мой мармеладный, которая не так давно снова завирусилась в сети и пережила вторую волну славы. Кроме того, артистка утверждает, что встречалась с инопланетянами. Певица рассказывала, что существа с другой планеты взяли у нее зубы для исследования. После такого заявления шоу-бизнес поделился на две половины: тех, кто верит в существование инопланетного разума и тех, кто скептически относится к заявлению Лель.

Шоу-бизнес в Telegram

6 января 2025, 12:46
Катя Лель. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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