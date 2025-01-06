Катя Лель тепло поздравила читателей "Дни.ру" с праздником

"С Новым годом! Вселенской взаимной любви желаю вам! Всегда ваша Катя Лель", – сказала артистка.
Напомним, Катя Лель стала наиболее популярна после исполнения песни" Мой мармеладный, которая не так давно снова завирусилась в сети и пережила вторую волну славы. Кроме того, артистка утверждает, что встречалась с инопланетянами. Певица рассказывала, что существа с другой планеты взяли у нее зубы для исследования. После такого заявления шоу-бизнес поделился на две половины: тех, кто верит в существование инопланетного разума и тех, кто скептически относится к заявлению Лель.