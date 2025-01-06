Катя Лель тепло поздравила читателей "Дни.ру" с праздником

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль

Все мы с детства помним стихи Сергея Михалкова: "Говорят: под Новый год // Что ни пожелается – Все всегда произойдет, // Все всегда сбывается". Певица и актриса Алена Кравец весь 2024-й вела себя хорошо. И добрый дедушка Мороз исполнил ее заветное желание, которое она загадала на прошлый Новый год. "Я давно привыкла к загородной жизни, – говорит Алена Кравец.