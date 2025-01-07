Как празднуют Рождество в разных странах мира

Рождество – один из важнейших праздников в христианском мире, отмечаемый в разных странах с уникальными традициями и обычаями. Узнаем, как празднуют Рождество в некоторых странах мира.



Россия



В России Рождество отмечают 7 января по григорианскому календарю. Вечером накануне, в Сочельник, многие семьи собираются за столом, на котором традиционно присутствует двенадцать постных блюд, включая кутью. После службы в церкви люди обмениваются подарками и продолжают празднование с друзьями и родственниками.

Германия

В Германии Рождество считается одним из самых важных семейных праздников. За четыре недели до Рождества начинается Адвент, когда немцы зажигают свечи на венках и украшают дома гирляндами. На улицах устраивают рождественские ярмарки, где продают традиционные угощения, такие как глинтвейн и имбирные пряники. 24 декабря, в Сочельник, дети получают подарки от Святого Николая (Weihnachtsmann).

Италия

Итальянское Рождество начинается с празднования дня Непорочного зачатия Девы Марии 8 декабря. В домах устанавливают вертепы (presepe), изображающие сцену рождения Иисуса Христа. В Сочельник итальянцы обычно устраивают ужин из рыбы, а утром 25 декабря семья собирается за праздничным обедом. Подарки детям приносит Бефана – добрая ведьма, которая оставляет сладости в чулочках.

Франция

Во Франции Рождество называют Noël. Французы украшают свои дома еловыми ветвями и венками, а также устанавливают вертепы. Традиционный рождественский ужин включает в себя foie gras, устрицы и индейку. В Провансе на столе должно быть тринадцать десертов, символизирующих Иисуса и двенадцать апостолов.

Мексика

В Мексике Рождество празднуют с большим размахом. С 16 по 24 декабря проходят Posadas – процессии, символизирующие путешествие Иосифа и Марии в Вифлеем. В каждом доме устраивается вечеринка с музыкой, танцами и угощениями. 24 декабря проходит Misa de Gallo – полуночная месса, после которой семьи возвращаются домой для праздничного ужина.

Швеция

Шведы начинают подготовку к Рождеству уже в ноябре, украшая дома свечами и звездами. В Сочельник шведы наслаждаются традиционным ужином из лосося, свинины и картофеля. Дети ждут прихода Юля Томтена – аналога Санта-Клауса, который приносит подарки.

Япония

Хотя большинство японцев не являются христианами, Рождество стало популярным праздником благодаря влиянию западной культуры. Японцы отмечают его как романтический праздник, часто посещая рестораны и даря друг другу подарки. Одной из традиционных рождественских еды является курица KFC, ставшая символом праздника.

Австралия

В Австралии Рождество приходится на лето, поэтому вместо снежных пейзажей австралийцы празднуют на пляже. Традиционным рождественским ужином является барбекю с мясом и морепродуктами. Некоторые семьи все же ставят искусственные елки и украшают дома в зимнем стиле.

Каждая страна привносит в празднование Рождества свои уникальные черты и традиции, делая этот праздник поистине международным событием.