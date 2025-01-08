Рагу по-испански из свежих овощей: лучший вариант ужина после новогодних праздников

В этом блюде используются такие овощи, как кабачки, баклажаны, сладкий перец и помидоры. Существует также вариант писто билбайна, который родом из Бильбао, где баклажаны не добавляются. Это блюдо часто подается с яичницей-глазуньей.
Ингредиенты (на 4 порции):
• Кабачки — 2 шт.
• Баклажаны — 2 шт.
• Болгарский перец — 3 шт.
• Репчатый лук — 2 шт.
• Помидоры — 3 шт.
• Чеснок — 4 зубчика
• Томатная паста — 2 ст. л.
• Оливковое масло — 6 ст. л.
• Красная паприка молотая — 1 ч. л.
• Соль, перец черный молотый — по вкусу
• Сахар — по вкусу
Приготовление:
1. Подготовка овощей: Начните с нарезки кабачков. Если у вас есть свежие кабачки с нежной кожурой, их можно не чистить, но я предпочла очистить магазинный вариант. Затем нарежьте баклажаны и болгарские перцы. Яркие разноцветные перцы сделают блюдо более аппетитным.
2. Нарезка помидоров: Помидоры следует нарезать кубиками. Это придаст рагу свежесть и насыщенный вкус.
3. Лук и чеснок: Мелко нарежьте лук и чеснок. Эти ингредиенты придадут блюду аромат и глубину вкуса.
4. Обжаривание: В сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте их около 7 минут до золотистого цвета. Затем добавьте болгарский перец и продолжайте жарить еще 7 минут.
5. Добавление овощей: После этого добавьте кабачки и баклажаны. Обжаривайте все вместе около 15 минут, прикрыв крышкой для сохранения соков. Если вы предпочитаете более сухое рагу, оставьте крышку открытой.
6. Финальные штрихи: В конце добавьте помидоры, приправьте солью, перцем, паприкой и сахаром. По желанию можно добавить томатную пасту для большей насыщенности вкуса. Тушите все вместе еще 15 минут, регулируя время в зависимости от желаемой мягкости овощей.
7. Подача: Если планируете подавать писто как основное блюдо, приготовьте яичницу-глазунью: по одному яйцу на каждую порцию. Однако в качестве гарнира это рагу прекрасно сочетается с любым мясом или рыбой.