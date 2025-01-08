Рагу по-испански из свежих овощей: лучший вариант ужина после новогодних праздников

Писто – традиционное испанское овощное рагу, которое на протяжении веков радует гурманов своим насыщенным вкусом и ароматом. Наиболее известным вариантом является писто манчего, происходящее из региона Ла-Манча.

В этом блюде используются такие овощи, как кабачки, баклажаны, сладкий перец и помидоры. Существует также вариант писто билбайна, который родом из Бильбао, где баклажаны не добавляются. Это блюдо часто подается с яичницей-глазуньей.

Ингредиенты (на 4 порции):

• Кабачки — 2 шт.

• Баклажаны — 2 шт.

• Болгарский перец — 3 шт.

• Репчатый лук — 2 шт.

• Помидоры — 3 шт.

• Чеснок — 4 зубчика

• Томатная паста — 2 ст. л.

• Оливковое масло — 6 ст. л.

• Красная паприка молотая — 1 ч. л.

• Соль, перец черный молотый — по вкусу

• Сахар — по вкусу

Приготовление:

1. Подготовка овощей: Начните с нарезки кабачков. Если у вас есть свежие кабачки с нежной кожурой, их можно не чистить, но я предпочла очистить магазинный вариант. Затем нарежьте баклажаны и болгарские перцы. Яркие разноцветные перцы сделают блюдо более аппетитным.

2. Нарезка помидоров: Помидоры следует нарезать кубиками. Это придаст рагу свежесть и насыщенный вкус.

3. Лук и чеснок: Мелко нарежьте лук и чеснок. Эти ингредиенты придадут блюду аромат и глубину вкуса.

4. Обжаривание: В сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте их около 7 минут до золотистого цвета. Затем добавьте болгарский перец и продолжайте жарить еще 7 минут.

5. Добавление овощей: После этого добавьте кабачки и баклажаны. Обжаривайте все вместе около 15 минут, прикрыв крышкой для сохранения соков. Если вы предпочитаете более сухое рагу, оставьте крышку открытой.

6. Финальные штрихи: В конце добавьте помидоры, приправьте солью, перцем, паприкой и сахаром. По желанию можно добавить томатную пасту для большей насыщенности вкуса. Тушите все вместе еще 15 минут, регулируя время в зависимости от желаемой мягкости овощей.

7. Подача: Если планируете подавать писто как основное блюдо, приготовьте яичницу-глазунью: по одному яйцу на каждую порцию. Однако в качестве гарнира это рагу прекрасно сочетается с любым мясом или рыбой.