Салат со свеклой и сыром Халуми: рецепт для послепраздничной разгрузки

После праздничных застолий многие из нас стремятся вернуться к легким и полезным блюдам.

Один из таких вариантов — салат со свеклой и сыром халлуми. Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и отлично подходит для тех, кто хочет порадовать себя свежими овощами и зеленью.

Ингредиенты (на 3-4 порции):

• 200 г очищенной свеклы (отварной или запеченной)

• 20 г свежей петрушки (пучок среднего размера)

• 100 г сыра халлуми (или козьего сыра)

Для заправки:

• 3 ст. ложки оливкового масла

• 2 ч. ложки бальзамического уксуса (или 1 ч. ложка лимонного сока)

• 1 ч. ложка жидкого меда

• Щепотка соли

• Свежемолотый перец по вкусу

Время приготовления:

10 минут + 1 час (на запекание или отваривание свеклы).

Приготовление свеклы

Для начала необходимо приготовить свеклу. Если вы выбрали варку, помойте овощи, не очищая их, и поместите в кастрюлю с холодной водой. Варите на сильном огне до закипания, затем уменьшите огонь и готовьте под крышкой от 45 минут до 1 часа. Готовность можно проверить, проткнув свеклу ножом: если он легко входит, значит, овощ готов. После варки остудите свеклу под холодной водой и очистите.

Если вы предпочитаете запекание, оберните свеклу в фольгу и запекайте в духовке при температуре 200°C в течение 1-2 часов. Этот способ более предпочтителен, так как запах при запекании не столь интенсивен, а полезные вещества остаются внутри овоща.

Сборка салата

Когда свекла готова, нарежьте ее тонкими ломтиками и поместите в большую миску. Добавьте туда крошеный сыр халлуми и рваные руками листики петрушки. Заправку можно приготовить в небольшой банке: смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, мед, соль и хорошенько взболтайте. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте свежемолотым перцем для аромата.

О сыре халлуми

Халуми — это традиционный сыр из восточного Средиземноморья, обладающий солоноватым вкусом и слоистой текстурой. Он отлично подходит для жарки или запекания, что делает его идеальным дополнением к этому салату. Кроме того, многие производители добавляют в халлуми мяту, что усиливает его вкус и продлевает срок хранения. Этот салат — отличный способ разнообразить ваше меню после праздников, наслаждаясь свежими и полезными ингредиентами. Приятного аппетита!