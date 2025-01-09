Тест: сможете ли вы правильно написать эти слова, в которых большинство ошибается?

ВОПРОСЫ
1. Как писать правильно?
А. Довести до белого каления
Б. Довести до белого колена
2. Нужно выбрать правильный вариант ответа.
А. Какбудто
Б. Как-будто
В. Как будто
3. Выберите правильный вариант написания фразы.
А. Спешить отчитаться о проделаной работе
Б. Спешить отчитатся о проделанной работе
В. Спешить отчитаться о проделанной работе
4. Как писать правильно?
А. Придти к цели
Б. Прийти к цели
В. Прийдти к цели
5. Найдите правильное написание.
А. Имейте это в виду
Б. Имейте это ввиду
6. Какое написание будет верным?
А. Кординальные изменения
Б. Кардинальные изменения
В. Координальные изменения
ОТВЕТЫ
1. А. Довести до белого каления
2. В. Как будто
3. В. Спешить отчитаться о проделанной работе
4. Б. Прийти к цели
5. А. Имейте это в виду
6. Б. Кардинальные изменения