Тест: сможете ли вы правильно написать эти слова, в которых большинство ошибается?

Пародист Песков откровенно высказался о трагической судьбе Пугачевой: Мне очень жаль

Александр Песков поделился размышлениями о судьбе Аллы Пугачевой. Певица на протяжении многих лет оставалась одной из самых ярких звезд российской эстрады. Известный пародист и шоумен, который не раз становился объектом восхищения Пугачевой благодаря своим пародиям, сообщил о том, что их отношения были достаточно сложными и многогранными.