Угроза жизни и отмена концертов: где сейчас овдовевшая Анна Седокова

Продюсер певицы завил, что она до сих пор находится в больнице.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что начал получать угрозы после того, как выступил в защиту певицы Анны Седоковой. Волна негатива обрушилась на нее после трагической смерти ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Его тело обнаружили в одной из недорогих гостиниц Москвы 17 декабря.

Дворцов рассказал, что поддерживает Седокову, так как они являются коллегами, и он был свидетелем их отношений. Он подчеркнул, что Анна действительно испытывала чувства к Янису. Сейчас певица переживает тяжелые времена: у нее произошел нервный срыв, и все запланированные выступления на ближайшее время отменены.

Продюсер отметил, что имеет право открыто выразить свою позицию, однако в ответ ему начали приходить угрозы из Латвии и США. По мнению Дворцова, эти сообщения отправляют друзья покойного баскетболиста. Они называют Анну "черной вдовой" и угрожают ей и самому Дворцову, говоря о том, что они попадут в ад. Также утверждают, что в Латвии якобы заведено уголовное дело против Седоковой.

Продюсер выразил сожаление по поводу смерти Яниса, но считает обвинения в адрес Анны несправедливыми, поскольку нет никаких доказательств вины певицы. Он призвал остановить травлю в отношении Седоковой и ее близких, подчеркнув, что она этого не заслужила.

Напомним, что бывший муж Анны Седоковой, известный баскетболист Янис Тимма, скончался в декабре прошлого года. Перед смертью он оставил на своем телефоне сообщение с просьбой связаться с Анной. Это событие вызвало разделение мнений среди общественности: некоторые винят певицу в трагедии, другие выражают ей поддержку.