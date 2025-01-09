Мать Ольги Бузовой впервые прокомментировала роман дочери с судебным приставом

Певица Ольга Бузова скрывает лицо своего возлюбленного от широкой аудитории.

У Ольги Бузовой появился новый поклонник. К такому выводу пришли фанаты 38-летней артистки. В последние дни певица активно делится снимками, где она запечатлена в объятиях мужчины на отдыхе в Сочи, при этом скрывая его лицо. Тем не менее в интернете уже начали обсуждать личность нового избранника. По слухам, им стал Роман Литаров. На этот раз речь идет не о футболисте или знаменитости, а о приставе из Краснодарского края. Поговаривают, что он является хорошим знакомым банщика, которого Ольга регулярно посещает в Сочи.

Мать Ольги Бузовой Ирина Александровна впервые высказалась об этой ситуации. На вопрос прессы о новом ухажере женщина ответила, что дочь еще не знакомила ее ни с кем, поэтому она понятия не имеет о новых отношениях певицы. При этом профессия возможного избранника Оли нисколько не смущает ее родительницу. Она вспомнила народную пословицу, что не место красит человека.

"Мне важно отношение человека к Оле, а не то, какая у него должность", – прокомментировала роман дочери с судебным приставом Ирина Александровна.

Напомним, Ольга Бузова ранее сообщала, что у нее в планах на 2025 год выйти замуж и родить ребенка. Незадолго до наступления Нового года певицу застукали за примеркой свадебного платья, а на ее пальце уже несколько месяцев сверкает кольцо, очень похожее на помолвочное. Несмотря на это, артистка жаловалась, что пока не встретила своего человека.

Ей приписывали роман с бывшим молодым человеком Олегом Майами. Их страстный поцелуй на публике всколыхнул общественность, которая тут же решила поженить пару. Кроме того, на фотографии Бузовой со скрытым лицом поклонники видели и Тимура Батрутдинова, с которым ранее у Ольги была взаимная симпатия.

Однако ведущая так и не раскрыла личность своего избранника, заявив, что все еще одинока и лишь надеется обрести вторую половинку.