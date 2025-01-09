Пародист Песков откровенно высказался о трагической судьбе Пугачевой: Мне очень жаль

Александр Песков поделился размышлениями о судьбе Аллы Пугачевой. Певица на протяжении многих лет оставалась одной из самых ярких звезд российской эстрады.

Известный пародист и шоумен, который не раз становился объектом восхищения Пугачевой благодаря своим пародиям, сообщил о том, что их отношения были достаточно сложными и многогранными. По словам Пескова, Алла Борисовна всегда относилась к нему с уважением, однако в то же время она испытывала определенное беспокойство по поводу его успехов.

"Она чувствовала во мне соперника", — рассказал он.

Именно поэтому, по его словам, многие его выступления вырезались из эфиров. Несмотря на это, Песков не держит зла на певицу и искренне жалеет ее о том, как сложилась ее судьба.

Сейчас, когда Пугачева живет за границей, многие артисты, с которыми она ранее дружила, стали высказываться о ней менее лестно. Однако Песков подчеркивает, что его чувства к Примадонне остаются неизменными. Артсит вспомнил о том времени, когда они работали вместе.

"Мы с Аллой находили общий язык. Она сидела в ложе театра, а я выступал на сцене. Это было великолепно", — поделился он.

Шоумен также высказывает сожаление о том, что Пугачева покинула Россию.

"Я бы хотел, чтобы ее судьба сложилась иначе", — произнес он.

По его мнению, такие таланты должны оставаться в стране и радовать зрителей своим искусством. Он считает, что Пугачева могла бы продолжать блистать на российской сцене, но обстоятельства сложились иначе.

"Великие должны уходить в России", — подчеркнул Песков.

Артист не скрывает искреннюю надежду на то, что однажды Примадонна вернется на родину и вновь порадует своих поклонников своим творчеством. "Мне очень жаль", — резюмировал он.