Святочный напиток здоровья: приготовление традиционного взвара

Ингредиенты:
- Вода – 1 литр
- Сухофрукты (яблоки, груши, курага, чернослив) – 300 г
- Сахар или мед – по вкусу
- Специи (корица, гвоздика, анис) – по желанию
Приготовление:
- Промойте сухофрукты под проточной водой, чтобы убрать пыль и грязь. Если у вас есть крупные кусочки фруктов, такие как яблоки или груши, порежьте их на небольшие части.
- Поместите подготовленные сухофрукты в кастрюлю и залейте литром воды. Поставьте кастрюлю на средний огонь.
- Как только вода закипит, убавьте огонь и варите на слабом огне около 20–25 минут. За это время фрукты должны развариться и отдать свой вкус воде.
- По истечении указанного времени снимите кастрюлю с огня и добавьте сахар или мед по вкусу. Перемешайте, чтобы подсластитель полностью растворился.
- Если хотите придать напитку аромат, добавьте специи, такие как корица, гвоздика или анис. Накройте крышкой и дайте настояться 10–15 минут.
- Перед подачей процедите взвар через сито, чтобы избавиться от кусочков фруктов и специй.
- Подавать взвар можно как горячим, так и охлажденным. Он прекрасно сочетается с праздничными угощениями и придает особый колорит столу.
Взвар в старину был символом тепла и уюта, а также напоминал о важности здоровья и благополучия в новом году.