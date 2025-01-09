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Святочный напиток здоровья: приготовление традиционного взвара

Святочный напиток здоровья: приготовление традиционного взвара
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В Святки, которые празднуются между Рождеством и Крещением, существует множество традиционных блюд, связанных с народными обрядами и верованиями. Одним из таких блюд является взвар. Взвар представляет собой напиток, который символизировал здоровье и долголетие. Его пили в Святки перед тем, как садиться за праздничный стол. Вот простой рецепт.

      Ингредиенты:

      • Вода – 1 литр
      • Сухофрукты (яблоки, груши, курага, чернослив) – 300 г
      • Сахар или мед – по вкусу
      • Специи (корица, гвоздика, анис) – по желанию

      Приготовление:

      1. Промойте сухофрукты под проточной водой, чтобы убрать пыль и грязь. Если у вас есть крупные кусочки фруктов, такие как яблоки или груши, порежьте их на небольшие части.
      2. Поместите подготовленные сухофрукты в кастрюлю и залейте литром воды. Поставьте кастрюлю на средний огонь.
      3. Как только вода закипит, убавьте огонь и варите на слабом огне около 20–25 минут. За это время фрукты должны развариться и отдать свой вкус воде.
      4. По истечении указанного времени снимите кастрюлю с огня и добавьте сахар или мед по вкусу. Перемешайте, чтобы подсластитель полностью растворился.
      5. Если хотите придать напитку аромат, добавьте специи, такие как корица, гвоздика или анис. Накройте крышкой и дайте настояться 10–15 минут.
      6. Перед подачей процедите взвар через сито, чтобы избавиться от кусочков фруктов и специй.
      7. Подавать взвар можно как горячим, так и охлажденным. Он прекрасно сочетается с праздничными угощениями и придает особый колорит столу.

      Взвар в старину был символом тепла и уюта, а также напоминал о важности здоровья и благополучия в новом году.

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      9 января 2025, 15:38
      Фото: freepik.com
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      Фоторепортаж

      Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

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