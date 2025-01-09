Найдены подтверждения слухам о воссоединении Шнурова с женой после развода

Сергей Шнуров спровоцировал слухи о воссоединении с бывшей супругой Ольгой Абрамовой. Утверждается, что пара, которая распалась в сентябре 2024 года после шести лет совместной жизни, снова вместе.

На новогодние праздники Шнуров активно гастролировал. Одно из выступлений скандального артиста состоялось 8 января на популярном курорте Бали, где присутствовали множество российских туристов.

В ходе концерта зрители заметили Ольгу Абрамову, которая находилась в специальной зоне для команды музыканта. Очевидцы обратили внимание на то, что она общалась с одним из сотрудников группы, обсуждая технические моменты шоу. Это вызвало у общественности закономерные вопросы о том, что же на самом деле происходит между бывшими супругами.

Напомним, что развод пары стал известен в сентябре 2024 года, когда Ольга подала иск в суд. У них есть двое маленьких детей, и после разрыва многие ожидали, что артисты окончательно разорвут все связи.

Однако Сергей продолжает носить обручальное кольцо, которое стало символом их отношений. Это украшение он не снимал даже во время своих выступлений, что может свидетельствовать о том, что чувства между супругами все еще сильны.

В недавнем интервью Шнуров подчеркнул, что семья для него сейчас на первом месте. Он ограничил свои социальные контакты и сосредоточился на воспитании детей и отношениях с Ольгой.

"Мой круг общения – это дети и жена", – отмечал он.

История любви Шнурова и Абрамовой началась еще до развода музыканта с его третьей супругой Матильдой. После официального разрыва пары в 2018 году они тайно поженились в Санкт-Петербурге. Ольга является дочерью влиятельного бизнесмена Валерия Абрамова.