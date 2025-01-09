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Четверг 9 января

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Найдены подтверждения слухам о воссоединении Шнурова с женой после развода

Найдены подтверждения слухам о воссоединении Шнурова с женой после развода
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Сергей Шнуров спровоцировал слухи о воссоединении с бывшей супругой Ольгой Абрамовой. Утверждается, что пара, которая распалась в сентябре 2024 года после шести лет совместной жизни, снова вместе.

На новогодние праздники Шнуров активно гастролировал. Одно из выступлений скандального артиста состоялось 8 января на популярном курорте Бали, где присутствовали множество российских туристов.

В ходе концерта зрители заметили Ольгу Абрамову, которая находилась в специальной зоне для команды музыканта. Очевидцы обратили внимание на то, что она общалась с одним из сотрудников группы, обсуждая технические моменты шоу. Это вызвало у общественности закономерные вопросы о том, что же на самом деле происходит между бывшими супругами.

Напомним, что развод пары стал известен в сентябре 2024 года, когда Ольга подала иск в суд. У них есть двое маленьких детей, и после разрыва многие ожидали, что артисты окончательно разорвут все связи.

Сергей Шнуров. Фото: соцсети

Однако Сергей продолжает носить обручальное кольцо, которое стало символом их отношений. Это украшение он не снимал даже во время своих выступлений, что может свидетельствовать о том, что чувства между супругами все еще сильны.

В недавнем интервью Шнуров подчеркнул, что семья для него сейчас на первом месте. Он ограничил свои социальные контакты и сосредоточился на воспитании детей и отношениях с Ольгой.

"Мой круг общения – это дети и жена", – отмечал он.

История любви Шнурова и Абрамовой началась еще до развода музыканта с его третьей супругой Матильдой. После официального разрыва пары в 2018 году они тайно поженились в Санкт-Петербурге. Ольга является дочерью влиятельного бизнесмена Валерия Абрамова.

Шоу-бизнес в Telegram

9 января 2025, 10:14
Сергей Шнуров. Фото: соцсети
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Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак

Фото: Александр Рюмин /ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

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