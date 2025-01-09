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Четверг 9 января

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Как жить дальше после утраты близкого человека: 5 рекомендаций психотерапевта

Как жить дальше после утраты близкого человека: 5 рекомендаций психотерапевта
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Смерть близкого человека может казаться непреодолимым испытанием.

Мы можем испытывать волны сильных и очень сложных эмоций, от глубокой печали, пустоты и отчаяния до шока, оцепенения, вины и сожаления. Мы можем гневаться на обстоятельства смерти любимого человека — и наш гнев может быть направлен на себя, врачей, других близких или Бога. Возможно, нам даже будет трудно смириться с тем, что человека действительно больше нет, или мы будем пытаться понять, как можно оправиться от утраты и жить дальше. Психотерапевт Ксения Барке поделилась с “Дни.ру” рекомендациями, как жить дальше после утраты близкого человека.

Когда мы теряем близкого человека, процесс горевания может представлять собой хаос из сложных и болезненных эмоций. Первые недели и месяцы после похорон проходят как в тумане, а на ум приходит множество вопросов, на которые, кажется, будто нет ответа: Как я буду жить дальше? Что станет с моей жизнью? Разве я могу справиться с такой болью?

Симптомы утраты, горя и потери

Скорбь, горе и чувство потери могут вызвать множество различных симптомов, и они влияют на каждого из нас по-разному. Нет правильного или неправильного способа чувствовать. Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов горя и потери:

· Шок и оцепенение — это обычно первая реакция на потерю;

· Непреодолимая печаль;

· Усталость или истощение;

· Злость по отношению к человеку, которого мы потеряли;

· Чувство вины. Например, за то, что мы чувствуем гнев, или на то, что мы сказали или чего-то не сказали; или чувство вины за то, что не смогли предотвратить смерть нашего любимого человека.

Тяжелая утрата не ограничивается эмоциональными реакциями. Горе по поводу смерти близкого человека может вызвать и физические реакции, включая изменение веса и аппетита, трудности со сном, боли, ослабление иммунной системы, приводящее к болезням и другим проблемам со здоровьем.

5 рекомендаций, которые помогут нам пережить утрату близкого человека

1. Не нужно стыдиться своего разбитого сердца

В какой-то момент нам может начинать казаться, что нахождение в столь глубоком горе и опустошении может привести к потере всего мира вокруг себя, своей привычной жизни. Мы потеряли любимого человека и пока не представляем, как будем жить дальше без него. Наша жизнь, какой мы ее знали, изменилась навсегда. Как мы можем не чувствовать себя разбитыми? Быть не в себе после потери близкого человека, горевать, быть в трауре и в совершенно разбитом состоянии — это норма для человека, пережившего утрату. Нет ничего стыдного в том, что нам сейчас плохо.

Фото: Ксения Барке

2. Не существует "правил", как надо горевать

Горе не всегда проходит стадии. Возможно, вы читали о различных “стадиях горя” — обычно это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Однако многие обнаруживают, что горе после смерти близкого человека не так уж предсказуемо. У одних людей горе может протекать волнами или напоминать эмоциональные качели. У других оно может проходить через одни стадии, а через другие — нет. Вы не должны чувствовать себя определенным образом в определенное время. В процессе горевания нет правил.

3. Не нужно себя торопить

У исцеления, работы с горем и прощанием с близким человеком нет конкретного срока, и нет необходимости спешить, потому что каждый из нас идет в своем собственном темпе, с такой скоростью, которая необходима именно сейчас. Поскольку каждое исцеление от утраты индивидуально, не торопитесь, плывите по течению и будьте добры к себе. Позвольте себе чувствовать. Процесс тяжелой утраты может вызвать множество сильных и неожиданных эмоций. Но боль от нашего горя не пройдет быстрее, если мы будем ее игнорировать. Более того, попытки пройти этот период могут только усугубить ситуацию в долгосрочной перспективе. Чтобы примириться с утратой, нам нужно посмотреть боли в лицо.

4. Избегайте одиночества

Время, проведенное в компании тех, кто пережил сопоставимую боль, помогает нам почувствовать понимание, поддержку и надежду на то, что мы сможем вернуться обратно в жизнь. Понимание того, через что проходят люди после утраты, пытаясь приспособиться к новой жизни, помогает нам набраться сил, мужества, веры и терпения, необходимых для продолжения жизни.

5. Двигайтесь дальше

Двигаться дальше по жизни — не значит забыть любимого человека. Если мы находим способ жить дальше, это не значит, что наша боль закончилась или наш любимый человек нами забыт. Многие несут свои потери с собой всю жизнь, но они становятся частью нас. Постепенно боль станет легче переноситься, но воспоминания и любовь, которую мы испытывали к человеку, останутся навсегда. Переживание утраты порой кажется подавляющим, и понять, как двигаться дальше, бывает сложно в одиночку. Дать себе время на горевание, сосредоточиться на настоящем моменте и проводить время с близкими людьми — все это стратегии исцеления, которые помогут пройти через процесс горевания. У каждого из нас свой процесс горевания и свои уникальные потребности на этом пути. В конце концов, в свое время и по-своему, мы начинаем исцеляться.

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9 января 2025, 03:47
Фото: Freepik
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