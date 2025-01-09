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Кома и клиническая смерть: Тигран Кеосаян находится на грани жизни

Кома и клиническая смерть: Тигран Кеосаян находится на грани жизни
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Жена режиссера призвала поклонников молиться о его здоровье.

Накануне стало известно, что режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, на грани жизни. Это событие стало главной новостью дня. О происшествии сообщила супруга ведущего, главный редактор информационного агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она также рассказала, что у ее мужа давно "очень больное сердце" и это уже третий инфаркт. Первый раз из-за проблем с сердцем режиссер попал на больничную койку в 2006 году, второй раз – в 2008-м. Тогда же ему была проведена срочная операция на сердце.

Артисты наперебой стали высказывать свое мнение по этому поводу. Актер Сергей Никоненко назвал предположительную причину госпитализации и дальнейшей комы режиссера. Народный артист РСФСР рассказал, что это может быть связано с генетическим заболеванием, поскольку его отец умер из-за проблем с сердцем и старший брат ушел из жизни по этой же причине. Никоненко пожелал Кеосаяну скорее выйти из этой ситуации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя состояние Кеосаяна, пожелал скорейшего выздоровления режиссеру. К пожеланиям присоединился генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, но он отказался комментировать ситуацию ввиду отсутствия известных ему подробностей.

Маргарита Симоньян также рассказала, что мать Кеосаяна, как и ее собственная, живет с ними в одном доме, и сейчас женщина находится в тяжелом психологическом состоянии. Она уже потеряла старшего сына и боится за жизнь второго. Маргарита призвала всех, кто неравнодушен к судьбе Тиграна, молиться за него.

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9 января 2025, 16:47
Тигран Кеосаян. Фото: Youtube / @DODOLEV
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