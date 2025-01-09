Кесадилья с курицей и соусом гуакамоле: классическая мексиканская закуска на вашем столе

Кесадилья – одно из самых популярных блюд мексиканской кухни. Оно сочетает в себе простоту приготовления и невероятный вкус.

Эта закуска станет отличным вариантом для перекуса, обеда или вечеринки. В сочетании с соусом гуакамоле она приобретает особую пикантность и свежесть.

Ингредиенты на 6 порций:

• Тортилья томатная — 3 уп.

• Филе цыплёнка бройлера (кубиком) — 450 г

• Лимон — ½ шт.

• Перец халапеньо (маринованный) — по желанию

• Сыр чеддер — 300 г

• Вода питьевая — 100 мл

• Масло растительное для жарки — 50 мл

• Соль — по вкусу

• Черный молотый перец — по вкусу

• Соус Delicados Salsa — 1 банка

• Сметана 20% — 1 уп.

• Авокадо Хаас — 2 шт.

• Лук красный — ½ шт.

• Перец чили красный — 1 шт.

• Лайм — 1 шт.

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки куриного филе. Выложите его на раскалённую сковороду, предварительно смазанную растительным маслом. Обжаривайте до появления золотистой корочки, что придаст блюду аппетитный вид.

Шаг 2: После того как курица подрумянится, посолите и поперчите её по вкусу. Добавьте 100 мл воды и нарезанный лимон. Томите на среднем огне ещё около 5 минут, чтобы мясо стало сочным и мягким. Затем снимите с огня и дайте немного остыть.

Шаг 3: Натрите сыр чеддер на мелкой тёрке, а перец халапеньо нарежьте мелкими кубиками, если решили его использовать.

Шаг 4: На одну половину тортильи выложите обжаренное куриное филе, натёртый сыр и нарезанные перцы. Закройте тортилью.

Шаг 5: Поместите кесадилью на сухую раскалённую сковороду и запекайте по 1 минуте с каждой стороны до расплавления сыра и появления золотистой корочки.

Шаг 6: Для соуса гуакамоле очистите авокадо от кожуры и удалите косточку. Мякоть нарежьте мелким кубиком.

Шаг 7: Мелко нарежьте красный лук и перец чили, добавьте к авокадо.

Шаг 8: Выдавите сок лайма в смесь, чтобы предотвратить потемнение мякоти авокадо.

Шаг 9: Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Шаг 10: Готовую кесадилью разрежьте на 3–4 части и подавайте с гуакамоле, сальсой и сметаной.