Кесадилья с курицей и соусом гуакамоле: классическая мексиканская закуска на вашем столе

Эта закуска станет отличным вариантом для перекуса, обеда или вечеринки. В сочетании с соусом гуакамоле она приобретает особую пикантность и свежесть.
Ингредиенты на 6 порций:
• Тортилья томатная — 3 уп.
• Филе цыплёнка бройлера (кубиком) — 450 г
• Лимон — ½ шт.
• Перец халапеньо (маринованный) — по желанию
• Сыр чеддер — 300 г
• Вода питьевая — 100 мл
• Масло растительное для жарки — 50 мл
• Соль — по вкусу
• Черный молотый перец — по вкусу
• Соус Delicados Salsa — 1 банка
• Сметана 20% — 1 уп.
• Авокадо Хаас — 2 шт.
• Лук красный — ½ шт.
• Перец чили красный — 1 шт.
• Лайм — 1 шт.
Приготовление:
Шаг 1: Начните с подготовки куриного филе. Выложите его на раскалённую сковороду, предварительно смазанную растительным маслом. Обжаривайте до появления золотистой корочки, что придаст блюду аппетитный вид.
Шаг 2: После того как курица подрумянится, посолите и поперчите её по вкусу. Добавьте 100 мл воды и нарезанный лимон. Томите на среднем огне ещё около 5 минут, чтобы мясо стало сочным и мягким. Затем снимите с огня и дайте немного остыть.
Шаг 3: Натрите сыр чеддер на мелкой тёрке, а перец халапеньо нарежьте мелкими кубиками, если решили его использовать.
Шаг 4: На одну половину тортильи выложите обжаренное куриное филе, натёртый сыр и нарезанные перцы. Закройте тортилью.
Шаг 5: Поместите кесадилью на сухую раскалённую сковороду и запекайте по 1 минуте с каждой стороны до расплавления сыра и появления золотистой корочки.
Шаг 6: Для соуса гуакамоле очистите авокадо от кожуры и удалите косточку. Мякоть нарежьте мелким кубиком.
Шаг 7: Мелко нарежьте красный лук и перец чили, добавьте к авокадо.
Шаг 8: Выдавите сок лайма в смесь, чтобы предотвратить потемнение мякоти авокадо.
Шаг 9: Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
Шаг 10: Готовую кесадилью разрежьте на 3–4 части и подавайте с гуакамоле, сальсой и сметаной.