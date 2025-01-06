Традиционный рецепт рождественского блюда: гусь с яблоками и черносливом

Рождественский гусь с яблоками и черносливом
Ингредиенты
- Гусь — 1 шт. (вес около 4-5 кг)
- Яблоки кислых сортов — 4-5 шт.
- Чернослив без косточек — 200 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 2-3 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Специи (розмарин, тимьян, майоран) — по 1 ч.л.
- Мед — 2 ст.л. (опционально)
Приготовление
- Подготовка гуся: Тушку гуся тщательно промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Удалите излишний жир и внутренности, если они присутствуют.
- Маринад: В небольшой миске смешайте оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, сок одного лимона, соль, чёрный молотый перец и выбранные специи. Тщательно натрите гуся получившейся смесью как снаружи, так и изнутри.
- Начинка: Яблоки и лук очистите и нарежьте крупными дольками. Чернослив предварительно замочите в горячей воде на 10-15 минут, затем слейте воду и обсушите. Смешайте яблоки, лук и чернослив.
- Фаршировка: Наполните брюшко гуся подготовленной начинкой. Закрепите отверстие деревянными шпажками или зашейте кулинарной нитью.
- Запекание: Разогрейте духовку до 200°C. Гуся уложите на противень спинкой вверх и накройте фольгой. Запекайте около 2 часов, периодически поливая выделившимся соком.
- Завершение запекания: Через 2 часа снимите фольгу и смажьте гуся медом, разведённым в небольшом количестве воды (это придаст коже красивую карамельную корочку). Продолжайте запекать ещё 30-40 минут, периодически проверяя готовность.
- Подача: Готового гуся выньте из духовки и дайте ему немного остыть. Нарежьте порционными кусочками и подавайте с запечёнными яблоками, луком и черносливом.
Это блюдо станет настоящим украшением вашего рождественского стола и подарит незабываемые впечатления вашим гостям.
Приятного аппетита и счастливого Рождества!