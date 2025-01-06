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Традиционный рецепт рождественского блюда: гусь с яблоками и черносливом

Традиционный рецепт рождественского блюда: гусь с яблоками и черносливом
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Рождественский ужин традиционно включает в себя множество блюд, символизирующих изобилие и благополучие. Одним из классических вариантов является запеченный гусь с яблоками и черносливом. Вот рецепт этого праздничного угощения.

Рождественский гусь с яблоками и черносливом

Ингредиенты

  • Гусь — 1 шт. (вес около 4-5 кг)
  • Яблоки кислых сортов — 4-5 шт.
  • Чернослив без косточек — 200 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Лимон — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2-3 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Специи (розмарин, тимьян, майоран) — по 1 ч.л.
  • Мед — 2 ст.л. (опционально)

Приготовление

  1. Подготовка гуся: Тушку гуся тщательно промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Удалите излишний жир и внутренности, если они присутствуют.
  2. Маринад: В небольшой миске смешайте оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, сок одного лимона, соль, чёрный молотый перец и выбранные специи. Тщательно натрите гуся получившейся смесью как снаружи, так и изнутри.
  3. Начинка: Яблоки и лук очистите и нарежьте крупными дольками. Чернослив предварительно замочите в горячей воде на 10-15 минут, затем слейте воду и обсушите. Смешайте яблоки, лук и чернослив.
  4. Фаршировка: Наполните брюшко гуся подготовленной начинкой. Закрепите отверстие деревянными шпажками или зашейте кулинарной нитью.
  5. Запекание: Разогрейте духовку до 200°C. Гуся уложите на противень спинкой вверх и накройте фольгой. Запекайте около 2 часов, периодически поливая выделившимся соком.
  6. Завершение запекания: Через 2 часа снимите фольгу и смажьте гуся медом, разведённым в небольшом количестве воды (это придаст коже красивую карамельную корочку). Продолжайте запекать ещё 30-40 минут, периодически проверяя готовность.
  7. Подача: Готового гуся выньте из духовки и дайте ему немного остыть. Нарежьте порционными кусочками и подавайте с запечёнными яблоками, луком и черносливом.

Это блюдо станет настоящим украшением вашего рождественского стола и подарит незабываемые впечатления вашим гостям.

Приятного аппетита и счастливого Рождества!

Шоу-бизнес в Telegram

6 января 2025, 15:31
Фото: freepik.com
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Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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