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Пятница 3 января

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На 30 лет младше: Максим Виторган похвастался новой любовницей

На 30 лет младше: Максим Виторган похвастался новой любовницей
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Актер Максим Виторган больше не скрывает молодую избранницу.

Летом 2019-го Максим Виторган расстался с Ксенией Собчак, с которой пробыл в официальном браке шесть лет, и вскоре начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе. Тогда артист долго не скрывал возлюбленную, появляясь с ней на светских мероприятиях.

Однако этот союз тоже распался. Слух о разрыве романтических отношений между Виторганом и Нинидзе впервые появился вскоре после того, как актер улетел в Израиль в 2022 году. Однако иногда пару все-таки замечали вместе, что заставляло публику сомневаться с правдивости сплетен.

Как выяснилось, в 2024 году Максим Виторган увлекся новой девушкой. Об этом стало известно в начале 2025-го, когда актер выложил в Сеть кадр, на котором запечатлен вместе с новой избранницей. "Хорошо, что ты нашлась", – подписал артист снимок. Она же ответила в комментариях под публикацией, что благодарит прошлый год за произошедшее.

Фото: соцсети

Новой любовницей Максима Виторгана стала 23-летняя Анна Короткова. Таким образом, девушка младше актера на 30 лет. Возможно, звезда российского кино берет пример с народного артиста России Григория Лепса, который взял себе в невесты 18-летнюю пассию.

Шоу-бизнес в Telegram

3 января 2025, 12:14
Максим Виторган. Фото: YouTube
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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