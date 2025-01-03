На 30 лет младше: Максим Виторган похвастался новой любовницей

Актер Максим Виторган больше не скрывает молодую избранницу.

Летом 2019-го Максим Виторган расстался с Ксенией Собчак, с которой пробыл в официальном браке шесть лет, и вскоре начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе. Тогда артист долго не скрывал возлюбленную, появляясь с ней на светских мероприятиях.

Однако этот союз тоже распался. Слух о разрыве романтических отношений между Виторганом и Нинидзе впервые появился вскоре после того, как актер улетел в Израиль в 2022 году. Однако иногда пару все-таки замечали вместе, что заставляло публику сомневаться с правдивости сплетен.

Как выяснилось, в 2024 году Максим Виторган увлекся новой девушкой. Об этом стало известно в начале 2025-го, когда актер выложил в Сеть кадр, на котором запечатлен вместе с новой избранницей. "Хорошо, что ты нашлась", – подписал артист снимок. Она же ответила в комментариях под публикацией, что благодарит прошлый год за произошедшее.

Новой любовницей Максима Виторгана стала 23-летняя Анна Короткова. Таким образом, девушка младше актера на 30 лет. Возможно, звезда российского кино берет пример с народного артиста России Григория Лепса, который взял себе в невесты 18-летнюю пассию.