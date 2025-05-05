Люди ахнули: новорожденная дочь Цымбалюк-Романовской оказалась точной копией Джигарханяна

25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. В 46 лет пианистка родила дочь Викторию. А сейчас стало известно, на кого же похожа девочка.

Имя отца ребенка незамужняя Виталина не сообщает. Известно лишь, что он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Кроме того, у новорожденной девочки отчество Давидовна.

До сих пор пианистка не выставляла фотографий лица дочери в социальных сетях – ее видел только узкий круг друзей Виталины. Просто в православии считается, что новорожденный беспомощен перед злыми силами, поэтому до 40 дней показывать его нельзя – все контакты до этого периода могут быть только семейными. Медики тоже не советуют в первое время подвергать испытаниям иммунитет новорожденного, который еще только формируется. И рекомендуют ограничивать количество контактов с окружающими, сводя круг общения до близких членов семьи и врачей или медсестер из поликлиники.

Но близкие Виталины, которые уже видели лицо ее малышки, в один голос говорят, что она – точная копия Армена Джигарханяна. Мол, скулы, умные глаза, волевой подбородок и лоб философа – точь-в-точь как у легендарного актера на детских фотографиях. "Один наш с Джигарханяном близкий друг, когда увидел фотографию, сказал, что характер точно Армена. Мне бы не хотелось, но люди всегда будут видеть то, что хотят", – комментирует Виталина.

Конечно, все это ерунда – просто все новорожденные дети похожи друг на друга. К тому же Армена Борисовича не стало еще в 2020 году и родить от него в 2025-м Виталина Викторовна не могла. Более того, актер и пианистка были в разводе с ноября 2017 года. Поэтому эти сравнения – всего лишь слухи и домыслы падких на сенсации людей.