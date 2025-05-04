Меган Маркл довели до слез в эфире популярного шоу

Меган Маркл стала гостьей подкаста, ведущим которого является Джейми Керн Лима.

В новом выпуске популярного шоу герцогиня Сассекская появилась в студии без макияжа и в удобном спортивном костюме. В ходе откровенного разговора она поделилась воспоминаниями о начале своего романа с принцем Гарри, раскрывая детали, которые ранее держались в секрете.

Меган отметила, что в начале их отношений они использовали кодовые имена — "М" и "Х", чтобы скрыть свои чувства от посторонних глаз. Герцогиня подчеркнула, что по-прежнему влюблена в Гарри, с которым они вместе уже семь лет.

Она с гордостью рассказала о том, как они строят свою семью и как принц заботится о безопасности своих близких. "У нас двое замечательных детей, и я чувствую, что мы только сейчас начинаем наслаждаться друг другом", — отметила она. Когда ведущая спросила о слухах о возможном разводе, Меган уверенно ответила: "Да! Я верю в наш брак".

Вспоминая о трудностях, с которыми столкнулась после вступления в королевскую семью, Меган сообщила, что они с Гарри сразу же оказались в "окопах" после первых месяцев знакомства. Это время стало для них испытанием, но теперь, по ее словам, у них появилась возможность расслабиться и насладиться совместной жизнью.

Маркл также коснулась слухов о своих мемуарах, заявив, что пока не готова делиться всеми подробностями своей жизни. "Мне предстоит пережить еще много интересного, прежде чем я смогу написать об этом", — сказала она. Герцогиня отметила, что общественное внимание к её личности больше не влияет на нее, и она перестала пытаться кому-то что-то доказывать. "Я достигла той точки, где мне не нужно никому ничего объяснять", — добавила она.

Когда разговор зашел о детях, Меган не смогла сдержать слез, читая письмо от своих детей. Она рассказала о том, как каждый вечер отправляет Арчи и Лилибет письма с моментами их жизни, создавая для них капсулу времени. Это будет их подарок на 18-летие — уникальная коллекция воспоминаний.