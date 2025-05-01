Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения?

Люди несут цветы к дому Боярского Тесты С Агузаровой произошла беда Игры Сонник

Топ новостей недели

Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в ПетербургеЦарствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге Приемная мать вышла на сцену и прервала концерт Киркорова важным заявлениемПриемная мать вышла на сцену и прервала концерт Киркорова важным заявлением Сафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпохаСафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпоха "Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном"Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном

Лента новостей

Четверг 1 мая

03:34Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения? 00:23Известная певица выразила готовность отдать Киркорову свою яйцеклетку 20:44Шок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летия 18:06Муж Кудрявцевой вышел на связь после слухов о серьезном разладе в семье 15:42Тест: угадайте культовый советский фильм по одной фразе медика 14:32Результаты седьмого "Кубка Кремля – Гордость России!" 14:03Место на престижном кладбище Ирина Пегова получит бесплатно благодаря указу президента 13:20Услышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лице 11:18Лепс вынужден перенести свадьбу с 19-летней невестой из-за финансовых проблем 10:53Загитова жестко ответила на упреки в излишней худобе: Ты еще не дорос 09:49Галустян ошарашил внезапным заявлением о разводе с женой после 18 лет брака 09:08С треском провалившаяся из-за опасного вируса Боня оставила жуткое послание: Меня нет 06:21Меган Маркл заговорила о разводе 03:21Оказавшаяся в центре скандала Решетова сделала неожиданное признание 00:39Потерявшая терпение Ляйсан Утяшева поделилась семейной проблемой 21:32Малахов вскрыл шокирующую историю с сыном Кадышевой: взял полтора миллиона и исчез 20:27Выселенная решением суда из квартиры дочь Петросяна сделала громкое заявление 20:03Пересильд решилась откровенно рассказать о тяжелом диагнозе матери: Настоящий ужас 19:04Тодоренко выложила эмоциональное обращение после данных о третьей беременности 17:20Гузеева призналась в совершении роковой ошибки: Оттуда возвращаются редко 16:45Прокуратура помогла жительнице Лыткарина вернуть похищенные телефонными мошенниками деньги 15:57Бородина оказалась на взводе прямо накануне свадьбы: Сердце болит постоянно 13:40В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Бизнес-премии КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА 12:52Люди несут цветы к дому Михаила Боярского 12:41Внучка Пугачевой пострадала из-за репутации бабушки 12:04Методы монетизации Android-приложений: как на нас зарабатывают разработчики 11:37С выступающим на сцене Цискаридзе случилась трагедия 11:07Седокова приняла решение покинуть Россию: Решила улететь без обратного билета 10:47Не осталось и следа: с могилы Эдуарда Хиля исчез дорогой гранитный памятник 10:20С пропавшей Жанной Агузаровой произошла беда 09:25Экс-протеже Пугачевой раскрыл шокирующую правду о гонорарах Михаила Ефремова 08:39Киркоров может потерять роскошное жилье из-за долгов отца 06:43Волочкова вслед за дочерью собралась замуж 03:2427 лет разницы: почему Кай Метов не спешит жениться на молодой возлюбленной после 10 лет отношений? 00:03"Никто не догадывается, через что я прохожу": Анна Седокова сделала шокирующее признание после смерти Яниса Тиммы 20:51Ургант отреагировал на сообщение о его отъезде из России: До встречи 20:00Певица Валерия и Пригожин проболтались о беременности Тодоренко на закрытой вечеринке 19:18Киркоров устроил разборки с автором надгробия скандально известного певца 18:21Кудрявцева покинула Москву вместе с дочерью на фоне слухов о проблемах с мужем 17:00Агузарова нажила серьезные финансовые проблемы: суд вынес решение 15:32Стало известно о состоянии 88-летней Немоляевой после серьезной операции на сердце 15:26"Разбился в автокатастрофе": Киркоров посвятил клип погибшему в Америке другу 14:45Успенская бурно отреагировала на попытки дочери привлечь ее к занятию с шестом 13:27Девушка Тимати показала нестандартную реакцию рэпера на новость о пополнении 11:53Едва вышедшая замуж Дайнеко предъявила мужу брачный договор 11:16"Он принял решение": Киркоров отреагировал на переезд "Новой волны" Крутого в Казань 10:56Намекнувшая о беременности Бузова покинула Россию 10:24Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая 10:05Викторию Боню срочно эвакуировали с Эвереста 09:27Дима Билан перестал скрывать дату своей свадьбы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения?

Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения?
116
Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Расставание с партнером – это серьезный, не очень приятный, но порой неизбежный шаг. Иногда это ощущается не как решение, а как прилив. Неожиданный, мощный, без слов – только в теле.

Вы просыпаетесь и понимаете: все. Вы не хотите больше быть вместе. Не потому, что кто-то стал хуже. А потому, что ваша душа уже ушла, а тело все еще доживает чужой сценарий. О том, почему люди так долго остаются в отношениях, которые больше не радуют, и как пережить этот драматический момент, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Почему люди боятся расставаний?

Уйти — не значит предать. Иногда это шанс выбрать себя, свое эмоциональное здоровье, свое тело, свою свободу. Однако чаще всего разрыв отношений воспринимается как негативное событие, разрушающее привычный уклад жизни. Каковы основные причины такого состояния?

1. Страх одиночества. Часто кажется, что «с ним плохо, но без него — еще хуже». Этот страх идет из глубины — из детской части человека, которая хочет, чтобы кто-то был рядом любой ценой.

2. Социальное давление. "Надо сохранить семью", "подумай о детях", "все терпят" — фразы, которыми общество перекрывает голос собственной правды.

3. Привычка подавлять эмоции. Вы забываете, как это — слышать себя. И начинаете жить по инерции.

Личный опыт Перукуа

«Однажды я тоже не ушла вовремя. Держалась за отношения, где мой голос не имел значения. Где любовь путалась с долгом, а каждое «остаться» было предательством себя. Тогда я еще не умела слышать не только слова, но и тишину. Мою собственную. Мой страх. Мою усталость, — делится Перукуа. — Я задавала себе вопрос: «Почему я боюсь уйти?». Ответ пришел не мыслями, а ощущением. Волной. Я поняла: боюсь, что не выдержу одиночества. Но в тот момент я впервые услышала себя — не тревожную, не сомневающуюся, а настоящую».

Признаки, что отношения подошли к концу

Тело предупреждает человека, что в его личной жизни не все гладко. Не стоит игнорировать сигналы своего организма, которому, видимо, не очень комфортно в этой ситуации. Лучше все проанализировать и принять болезненное, но верное решение. На какие ощущения надо обратить внимание?

1. Вы чувствуете хроническую усталость рядом с партнером.

2. Ваше тело реагирует на негатив: возникают ком в горле, зажатость, бессонница.

3. Вы перестали мечтать о совместном будущем, строить планы, которые касаются вашей пары.

4. Любовь больше похожа на обязанность, чем на вдохновение.

5. Вы давно не говорите: "Я хочу!", а только "надо", "должна", "привыкла".

И если вы узнали себя — это не приговор. Это начало разговора с собой.

Как подготовиться к уходу

Завершение отношений — сложный процесс, к которому нужно подходить максимально серьезно. Помогите себе пережить переломный момент без душевных травм. Как это сделать?

1. Разрешите себе думать о расставании. Это не значит, что вы уйдете завтра. Это значит — вы даете себе право выбора.

2. Запишите, чего вы больше не хотите. Иногда прописанные мысли становятся зеркалом правды.

1. Найдите тихое пространство — без советов, без давления. Выберите место, где можно просто быть и слушать себя.

2. Поговорите с близким человеком или психологом.Обратитесь за поддержкой к тому, кому доверяете. Не для советов, а чтобы услышать себя вслух.

Телесная практика: дыхание расставания

Чтобы помочь себе быстрее справиться с волнением и дискомфортом, выполняйте дыхательные упражнения.

Сядьте так, чтобы вам было удобно, можно прикрыть глаза. Поместите одну ладонь на грудь, а другую — на живот. Вдохните, наполните легкие воздухом, как светом. На выдохе отпустите все, что держит, все эти «нельзя», «стыдно», «потеряешь». Дышите медленно.

1. Вдох — вы принимаете себя.

2. Выдох — отпускаете чужое.

3. Сделайте 5–7 таких циклов.

4. Побудьте в этом ощущении: вы уже не в отношениях, однако целы, живы и в контакте с собой.

Что дальше?

Уход — это процесс. Он начинается не с чемодана у двери, а с осознания: "Я больше не могу оставаться там, где теряю себя". Это нелегко, но в этом и есть рост.

Уйти — значит дать себе шанс на новую себя, на живые чувства, на искренний голос.

В теле всегда есть правда. Когда вы дышите глубоко, то знаете, где ваш путь. Вопрос лишь в том, позволите ли вы себе ему следовать. Чувствуете, что уже готовы? Или все еще надеетесь, что боль однажды станет любовью? Помните, что уход — не всегда бегство. Иногда это зрелость. Иногда — акт внутреннего уважения.

Своевременное завершение отношений — это проявление заботы о себе и о партнере. Такой шаг позволяет избежать затяжных конфликтов, эмоционального выгорания и горечи разочарования. Освобождая себя, вы открываете путь к новым возможностям и здоровым взаимодействиям в будущем. Принятие решения о расставании нередко становится движением вперед, к лучшей жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

1 мая 2025, 03:34
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая

Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая
"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом..." – писал поэт Константин Фофанов. Сколько радости и чудес он нам готовит. А лучшие спектакли, фильмы и концерты из подборки "Дни.ру" добавят радости. ТЕАТР"Разговоры после погребения"Ясмина Реза – современный драматург, француженка с русскими корнями, Ее называют автором бесспорных бестселлеров театра и "театральным хитмэйкером".

Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить

Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить
Многие из нас привыкли считать тревогу чем-то вроде плохой привычки: от нее нужно как можно быстрее избавиться, "взять себя в руки", перестать накручивать, не паниковать. Но тревожность – это не слабость и не каприз. Она мешает принимать решения, наслаждаться моментом, строить отношения, заботиться о себе, развиваться, достигать амбициозных целей. Ксения Соболева, клинический психолог, координатор кластера психологии и психотерапии Health Buddy рассказывает как распознать тревожность и суметь с ней совладать. Тревожность ― это не просто эпизодическое беспокойство, а состояние, которое может стать хроническим и перейти, например, в генерализованное тревожное расстройство.

Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля

Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля
В Москве каждый день происходит столько интересно, захватывающего, увлекательного!.. Не растеряться в океане событий поможет подборка лучших событий по версии "Дни.ру". ПРОЕКТ"Шесть персонажей с вопросами к автору"Этот экспериментальный проект, перформанс на стыке литературы и театра дает возможность переосмысления романа средствами театрального искусства.

Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине

Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине
В личных отношениях важны не только поступки, но и слова – они оказывают значительное влияние на эмоциональное состояние. Поэтому каждая женщина должна понимать, что некоторые выражения способны ранить мужчин. Это связано с их самооценкой и восприятием своей роли в паре. Безобидные на первый взгляд фразы могут расцениваться как критика и провоцировать конфликты. О том, от каких слов лучше отказаться, чтобы сохранить любовь и доверие избранника, рассказывает Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин. Фраза 1.

Как бороться с синдромом хронической усталости?

Как бороться с синдромом хронической усталости?
Многие люди сталкиваются с таким состоянием, когда кажется, что энергии нет совсем, постоянно тянет ко сну, и даже после полноценного отдыха чувство усталости не проходит. Это может быть признаком синдрома хронической усталости (СХУ), серьезного состояния, которое значительно отличается от обычной, временной усталости. Обо всем этом рассказала клинический психолог Наталья Ладатко. СХУ – это не просто чувство сонливости после тяжелого рабочего дня.

Выбор читателей

29/04ВтрЛюди несут цветы к дому Михаила Боярского 29/04ВтрВыселенная решением суда из квартиры дочь Петросяна сделала громкое заявление 30/04СрдУслышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лице 29/04ВтрМалахов вскрыл шокирующую историю с сыном Кадышевой: взял полтора миллиона и исчез 29/04ВтрС выступающим на сцене Цискаридзе случилась трагедия 29/04ВтрС пропавшей Жанной Агузаровой произошла беда