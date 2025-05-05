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Вываливший огромное пузо Гарик Харламов публично опозорился

Вываливший огромное пузо Гарик Харламов публично опозорился
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Гарик Харламов выставил себя в довольно странном свете.

На этот раз юморист решил поэкспериментировать и представить дебютный клип своей новой группы "Купание обезьяны в теплой воде". Проект был создан совместно с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым и изначально задумывался как шуточное трио в рамках шоу "Кстати".

Однако, с течением времени группа стала обретать все большую популярность. Теперь артисты представили видео на песню "Бэтмен", слова к которой написал сам Харламов, а музыку — Мусагалиев.

Гарик Харламов. Кадр из клипа "Бэтмен"

Клип, как и сами композиции коллектива, отличается провокационным и эксцентричным стилем. В главной роли в видео выступил сам Гарик, который предстал перед зрителями в довольно комичном образе: он появился в трусах, кепке, расстегнутой рубашке и с голым животом.

Наряд вызвал бурные обсуждения в интернете, где пользователи не скупились на комментарии о внешнем виде юмориста. Многие из них отметили, что Харламову стоит быть осторожнее с обнажением, учитывая его постоянную борьбу с лишним весом.

Однако, если внимательно рассмотреть клип, становится очевидно, что изображение толстого Харламова — это не реальность. Весь видеоряд был создан с использованием технологий искусственного интеллекта, что ставит под сомнение подлинность образа артиста.

Шоу-бизнес в Telegram

5 мая 2025, 00:12
Гарик Харламов. Кадр: YouTube
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