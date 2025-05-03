Отец покойного Тиммы обнародовал разоблачение лжи Седоковой о бывшем муже

Отец известного баскетболиста Яниса Тиммы опубликовал документы, которые ставят под сомнение заявления певицы Анны Седоковой о финансовых трудностях спортсмена в их браке.

В своих публикациях Седокова утверждала, что Янис не обеспечивал семью и сталкивался с серьезными денежными проблемами, однако новые данные говорят об обратном. В блоге отец Тиммы представил ряд документов, подтверждающих, что его сын активно поддерживал Анну и ее дочь.

Согласно представленным данным, Янис не только финансировал развитие ее бренда одежды, но и выступал поручителем по договору аренды апартаментов в США для старшей дочери певицы. Этот договор был составлен в сентябре 2024 года, когда Анна уже подала на развод. В нем также указана зарплата Яниса, составляющая пять миллионов рублей в месяц.

"Кто же выступал поручителем по этому договору? Седокова? Нет, это был Янис Тимма. Да-да, тот самый человек, которого она называет безработным. На самом деле у него была стабильная финансовая история, подтверждающая его доходы от профессиональной карьеры", — заявил отец Тиммы.

Свежие данные вызывают новые вопросы относительно отношений между бывшими супругами. Близкие Яниса уверены, что именно Анна довела его до крайности и негативно влияла на его психоэмоциональное состояние. Седокова, в свою очередь, опровергает эти обвинения и утверждает, что жизнь с Тиммой была для нее настоящим испытанием.