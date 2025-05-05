В семье Стриженовых долгожданное пополнение

Александра Стриженова стала мамой в седьмой раз.

Александра Стриженова объявила о долгожданном пополнении в своей многочисленной семье — на днях она стала мамой в седьмой раз. Радостное событие она отметила теплыми фотографиями из родильного отделения, опубликовав их в социальных сетях и получив шквал поздравлений от подписчиков.

Осенью прошлого года, в октябре, поклонники узнали о беременности Александры. Тогда она опубликовала фото УЗИ, сопровождавшееся шуточной надписью: "Мои вторые подбородки уже кому-то намекнули. Ждали, когда забьется сердечко, чтобы сообщить вам! Принимаем поздравления".

История любви Александры и Павла началась задолго до их официального союза — долгие годы они были близкими друзьями, прежде чем поняли, что испытывают настоящие чувства друг к другу. Павел предложил Александре руку и сердце в декабре 2023-го, и она тут же согласилась. Вскоре пара узаконила отношения, выбрав тихую регистрацию в ЗАГСе, минуя пышные торжества.

Уже летом молодые устроили красочную свадьбу на побережье Черного моря, отметив событие романтичной клятвой на живописном сочинском пляже Кудепсты. Муж Александры, известный музыкант, исполнил свое обещание и порадовал любимую песней собственного сочинения.

Александра особо подчеркивает принятие мужем пятеро старших детей от предыдущих союзов. Первоначально дети у Александры появились еще до знакомства с нынешним мужем. Первенца она родила в молодости, в 19-летнем возрасте, а чуть позже случился развод с его отцом. Позднее родились еще четыре ребенка от двух других мужчин: двоих сыновей подарил партнер Александр, а еще двоих — мужчина по имени Артур. Сейчас у нее семеро детей.

Сама идея завести совместного ребенка возникла у пары практически сразу после заключения брака. Александра признавалась, что мечтала подарить мужу малыша, и спустя год совместной жизни мечта сбылась. Новорожденная дочка гармонично вписалась в большую и дружную семью, став центром всеобщего внимания и счастья.

