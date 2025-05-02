Обгоревший Киркоров обратится за помощью к пластическому хирургу: "Подрихтует"

Люди несут цветы к дому Боярского Тесты С Агузаровой произошла беда Игры Сонник

Топ новостей недели

Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в ПетербургеЦарствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге Приемная мать вышла на сцену и прервала концерт Киркорова важным заявлениемПриемная мать вышла на сцену и прервала концерт Киркорова важным заявлением Сафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпохаСафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпоха "Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном"Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном

Лента новостей

Пятница 2 мая

19:33Обгоревший Киркоров обратится за помощью к пластическому хирургу: "Подрихтует" 18:56"Нарушение всех норм": запрещенная в Латвии Орбакайте выступила с резонансным заявлением 17:03Питт подавлен из-за сильного влияния Джоли на их детей: Держит в трансе 14:09Эти российские звезды заключили брак в мае вопреки стереотипам 10:28Поплавская откровенно рассказала о трудных испытаниях в браке с Яковлевым 08:30"Это непредсказуемо": певице Кети Топурия грозит серьезная болезнь 19:38Бывшая няня королевских отпрысков раскрыла тайные привычки семьи 17:20Критик Соседов публично разнес Орбакайте: Тыр-пыр восемь дыр 16:41"Добро пожаловать домой": собравшая вещи Бородина покинула Россию вместе с детьми 13:35Майские соблазны: что грядущие праздники готовят желудку? 11:43Чуть не умерла, но не сдается: упрямая Боня вернулась на Эверест после госпитализации 10:1456-летняя Бледанс отказалась уходить в отрыв на праздниках: Больше не привлекает 06:51Известный продюсер назвал причину пропажи Губина: Трагическая утрата 03:34Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения? 00:23Известная певица выразила готовность отдать Киркорову свою яйцеклетку 20:44Шок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летия 18:06Муж Кудрявцевой вышел на связь после слухов о серьезном разладе в семье 15:42Тест: угадайте культовый советский фильм по одной фразе медика 14:32Результаты седьмого "Кубка Кремля – Гордость России!" 14:03Место на престижном кладбище Ирина Пегова получит бесплатно благодаря указу президента 13:20Услышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лице 11:18Лепс вынужден перенести свадьбу с 19-летней невестой из-за финансовых проблем 10:53Загитова жестко ответила на упреки в излишней худобе: Ты еще не дорос 10:40Любят политики и звезды: названо самое живописное место для отдыха этим летом 09:49Галустян ошарашил внезапным заявлением о разводе с женой после 18 лет брака 09:08С треском провалившаяся из-за опасного вируса Боня оставила жуткое послание: Меня нет 06:21Меган Маркл заговорила о разводе 03:21Оказавшаяся в центре скандала Решетова сделала неожиданное признание 00:39Потерявшая терпение Ляйсан Утяшева поделилась семейной проблемой 21:32Малахов вскрыл шокирующую историю с сыном Кадышевой: взял полтора миллиона и исчез 20:27Выселенная решением суда из квартиры дочь Петросяна сделала громкое заявление 20:03Пересильд решилась откровенно рассказать о тяжелом диагнозе матери: Настоящий ужас 19:04Тодоренко выложила эмоциональное обращение после данных о третьей беременности 17:20Гузеева призналась в совершении роковой ошибки: Оттуда возвращаются редко 16:45Прокуратура помогла жительнице Лыткарина вернуть похищенные телефонными мошенниками деньги 15:57Бородина оказалась на взводе прямо накануне свадьбы: Сердце болит постоянно 13:40В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Бизнес-премии КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА 12:52Люди несут цветы к дому Михаила Боярского 12:41Внучка Пугачевой пострадала из-за репутации бабушки 12:04Методы монетизации Android-приложений: как на нас зарабатывают разработчики 11:37С выступающим на сцене Цискаридзе случилась трагедия 11:07Седокова приняла решение покинуть Россию: Решила улететь без обратного билета 10:47Не осталось и следа: с могилы Эдуарда Хиля исчез дорогой гранитный памятник 10:20С пропавшей Жанной Агузаровой произошла беда 09:25Экс-протеже Пугачевой раскрыл шокирующую правду о гонорарах Михаила Ефремова 08:39Киркоров может потерять роскошное жилье из-за долгов отца 06:43Волочкова вслед за дочерью собралась замуж 03:2427 лет разницы: почему Кай Метов не спешит жениться на молодой возлюбленной после 10 лет отношений? 00:03"Никто не догадывается, через что я прохожу": Анна Седокова сделала шокирующее признание после смерти Яниса Тиммы 20:51Ургант отреагировал на сообщение о его отъезде из России: До встречи
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Обгоревший Киркоров обратится за помощью к пластическому хирургу: "Подрихтует"

Обгоревший Киркоров обратится за помощью к пластическому хирургу: "Подрихтует"
364

Филипп Киркоров едва не сгорел на концерте в Санкт-Петербурге.

Недавнее выступление поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге ознаменовалось тревожным инцидентом – прямо на сцене Большого концертного зала "Октябрьский" загорелся его сценический костюм. Спустя некоторое время после происшествия сам артист высказался о случившемся и упомянул о возможном обращении к известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

В беседе с журналистами Филипп Киркоров рассказал о моменте, когда его "поджарило" на сцене, отметив, что это произошло с ним впервые. Инцидент случился во время исполнения одного из его хитов: расположенная за спиной артиста пиротехника дала искры, которые попали на его одежду и вызвали возгорание.

Несмотря на опасность, Киркоров сумел быстро среагировать и самостоятельно справиться с огнем, проявив при этом немалое хладнокровие. Он лишь успел воскликнуть в моменте: "Обжегся!". Примечательно, что шоу не было прервано, а кадры пылающего костюма стремительно распространились по социальным сетям.

Комментируя ситуацию уже после концерта, певец с присущей ему самоиронией отметил, что хотя "горел позавчера", он "выжил" и "не сгорел". Он также сообщил, что полученные раны сейчас заживают.

Кроме того, артист упомянул Тимура Хайдарова, заявив, что хирург "подлечит, подрихтует", намекая на помощь специалиста в устранении последствий ожогов. При этом Киркоров подчеркнул, что в целом "все хорошо", и подобные случаи могут произойти в жизни – "человеческий фактор" никто не отменял.

Сравнивая себя с мифической птицей, способной возрождаться из пепла, Киркоров отметил: "Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь", назвав это своим "нормальным существованием". Главной задачей для него в таких ситуациях остается то, чтобы "зритель ничего не понял" и представление продолжалось.

Стоит отметить, что Тимур Хайдаров – это хирург, к услугам которого Филипп Киркоров обращался и ранее. Сам доктор Хайдаров неоднократно публично высказывался о дисциплинированном подходе артиста к послеоперационному восстановлению, отмечая, что Киркоров тщательно выполняет все рекомендации, благодаря чему его фигура выглядит великолепно, сравнивая его тело с фигурой древнегреческого бога Аполлона, символизирующего мужскую красоту.

Любопытно, что ранее Филипп Киркоров заявлял о своем решении отказаться от новых пластических операций в будущем. Однако инцидент с ожогами, похоже, заставляет его вновь рассмотреть возможность обращения к пластическому хирургу для восстановления и коррекции кожи.

Таким образом, непредвиденное происшествие на сцене, где костюм артиста охватило пламя, привело к тому, что Филипп Киркоров может снова оказаться на приеме у знакомого пластического хирурга, чтобы "подлечить" и "подрихтовать" следы огня, демонстрируя при этом свою привычную стойкость и невозмутимость.

Шоу-бизнес в Telegram

2 мая 2025, 19:33
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

По теме

Киркоров может потерять роскошное жилье из-за долгов отца

Киркоров устроил разборки с автором надгробия скандально известного певца
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Нарушение всех норм": запрещенная в Латвии Орбакайте выступила с резонансным заявлением

"Нарушение всех норм": запрещенная в Латвии Орбакайте выступила с резонансным заявлением
Кристине Орбакайте не везет. Из-за уехавшей из России с иностранным агентом матери певице не дают у нас выступать. А теперь запретили и в Латвии. В недружественной нам прибалтийской республике от Кристины Орбакайте потребовали осудить внешнеполитические действия России и примкнуть к русофобской своре.

Питт подавлен из-за сильного влияния Джоли на их детей: Держит в трансе

Питт подавлен из-за сильного влияния Джоли на их детей: Держит в трансе
Брэд Питт в последнее время испытывает глубокую тревогу по поводу влияния своей бывшей жены Анджелины Джоли на их общих детей. Особенно его беспокоит 18-летняя дочь Шайло, которая, по мнению инсайдеров, становится все более похожей на свою знаменитую мать.

Эти российские звезды заключили брак в мае вопреки стереотипам

Эти российские звезды заключили брак в мае вопреки стереотипам
"В мае жениться – всю жизнь маяться", – гласит старая народная примета. Но знаменитости, о которых пойдет речь, не боятся суеверий и решаются связать себя узами брака именно в этом месяце. Павел Прилучный и Зепюр Брутян Актер Павел Прилучный познакомился с Зепюр Брутян в 2019 году на съемках сериала "В клетке", когда еще находился в браке с Агатой Муцениеце.

Поплавская откровенно рассказала о трудных испытаниях в браке с Яковлевым

Поплавская откровенно рассказала о трудных испытаниях в браке с Яковлевым
Яна Поплавская отметила значимую дату в своей жизни – десятилетие отношений с радиоведущим Евгением Яковлевым. Актриса откровенно рассказала о том, как много испытаний выпало на их долю за эти годы.

"Это непредсказуемо": певице Кети Топурия грозит серьезная болезнь

"Это непредсказуемо": певице Кети Топурия грозит серьезная болезнь
Певица Кети Топурия объяснила, почему не кормит грудью третьего ребенка. Солистка "А-Студио" Кети Топурия, мама троих детей и икона стиля для тысяч поклонниц, оказалась буквально в шаге от серьезной болезни, о которой предпочитают не говорить вслух.

Выбор читателей

30/04СрдШок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летия 01/05ЧтвКритик Соседов публично разнес Орбакайте: Тыр-пыр восемь дыр 01/05ЧтвИзвестный продюсер назвал причину пропажи Губина: Трагическая утрата 01/05Чтв"Добро пожаловать домой": собравшая вещи Бородина покинула Россию вместе с детьми 01/05ЧтвИзвестная певица выразила готовность отдать Киркорову свою яйцеклетку 01/05ЧтвБывшая няня королевских отпрысков раскрыла тайные привычки семьи