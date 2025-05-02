Обгоревший Киркоров обратится за помощью к пластическому хирургу: "Подрихтует"

Филипп Киркоров едва не сгорел на концерте в Санкт-Петербурге.

Недавнее выступление поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге ознаменовалось тревожным инцидентом – прямо на сцене Большого концертного зала "Октябрьский" загорелся его сценический костюм. Спустя некоторое время после происшествия сам артист высказался о случившемся и упомянул о возможном обращении к известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

В беседе с журналистами Филипп Киркоров рассказал о моменте, когда его "поджарило" на сцене, отметив, что это произошло с ним впервые. Инцидент случился во время исполнения одного из его хитов: расположенная за спиной артиста пиротехника дала искры, которые попали на его одежду и вызвали возгорание.

Несмотря на опасность, Киркоров сумел быстро среагировать и самостоятельно справиться с огнем, проявив при этом немалое хладнокровие. Он лишь успел воскликнуть в моменте: "Обжегся!". Примечательно, что шоу не было прервано, а кадры пылающего костюма стремительно распространились по социальным сетям.

Комментируя ситуацию уже после концерта, певец с присущей ему самоиронией отметил, что хотя "горел позавчера", он "выжил" и "не сгорел". Он также сообщил, что полученные раны сейчас заживают.

Кроме того, артист упомянул Тимура Хайдарова, заявив, что хирург "подлечит, подрихтует", намекая на помощь специалиста в устранении последствий ожогов. При этом Киркоров подчеркнул, что в целом "все хорошо", и подобные случаи могут произойти в жизни – "человеческий фактор" никто не отменял.

Сравнивая себя с мифической птицей, способной возрождаться из пепла, Киркоров отметил: "Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь", назвав это своим "нормальным существованием". Главной задачей для него в таких ситуациях остается то, чтобы "зритель ничего не понял" и представление продолжалось.

Стоит отметить, что Тимур Хайдаров – это хирург, к услугам которого Филипп Киркоров обращался и ранее. Сам доктор Хайдаров неоднократно публично высказывался о дисциплинированном подходе артиста к послеоперационному восстановлению, отмечая, что Киркоров тщательно выполняет все рекомендации, благодаря чему его фигура выглядит великолепно, сравнивая его тело с фигурой древнегреческого бога Аполлона, символизирующего мужскую красоту.

Любопытно, что ранее Филипп Киркоров заявлял о своем решении отказаться от новых пластических операций в будущем. Однако инцидент с ожогами, похоже, заставляет его вновь рассмотреть возможность обращения к пластическому хирургу для восстановления и коррекции кожи.

Таким образом, непредвиденное происшествие на сцене, где костюм артиста охватило пламя, привело к тому, что Филипп Киркоров может снова оказаться на приеме у знакомого пластического хирурга, чтобы "подлечить" и "подрихтовать" следы огня, демонстрируя при этом свою привычную стойкость и невозмутимость.

