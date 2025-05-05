Смерть была внезапной: люди несут цветы к дому семьи Собчак

Здание на углу набережной реки Мойки и набережной Зимней канавки в Санкт-Петербурге известно как доходный дом Ферзена. Но местные жители знают его как дом семьи Собчак.

Этот дом был построен перед Революцией для генерал-майора свиты Николая II графа Николая Ферзена. А первому мэру Санкт-Петербурга квартиру здесь выделило государствов начале 1990-х. В 1995 году много писали, что для нужд мэра расселилил соседнюю квартиру №17, не все жильцы которой легко соглашались на переезд. Но в итоге площадь жилья градончальника стала составлять 300 кв. метров, а позже семья приватизировала и мансардный этаж здания.

Сейчас часть квартиры принадлежит вдове политика Людмиле Нарусовой, а часть – его дочери Ксении Собчак. 8 июня 2002 года на фасаде дома №31 по набережной реки Мойки появилась мемориальная доска, посвященная первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Александровичу Собчаку, жившему тут с 1990 по 2000 годы. И по сей день благодарные горожаные несут к этому дому, где жил Собчак, а теперь продолжает жить его семья, цветы.

Напомним, согласно официально версии, Анатолий Собчак скоропостижно скончался 19 февраля 2000 года в гостинице "Русь" города Светлогорск Калининградской области от остановки сердца, вызванной хронической ишемической болезнью, осложненной острой коронарной недостаточностью. Но после внезапной смерти поползли слухи о возможном убийстве, поскольку Собчак якобы "слишком много знал". Было проведено вскрытие, результаты которого остаются по сей день засекречены.