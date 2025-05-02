Эти российские звезды заключили брак в мае вопреки стереотипам

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Пятница 2 мая

14:09Эти российские звезды заключили брак в мае вопреки стереотипам 10:28Поплавская откровенно рассказала о трудных испытаниях в браке с Яковлевым 08:30"Это непредсказуемо": певице Кети Топурия грозит серьезная болезнь 19:38Бывшая няня королевских отпрысков раскрыла тайные привычки семьи 17:20Критик Соседов публично разнес Орбакайте: Тыр-пыр восемь дыр 16:41"Добро пожаловать домой": собравшая вещи Бородина покинула Россию вместе с детьми 13:35Майские соблазны: что грядущие праздники готовят желудку? 11:43Чуть не умерла, но не сдается: упрямая Боня вернулась на Эверест после госпитализации 10:1456-летняя Бледанс отказалась уходить в отрыв на праздниках: Больше не привлекает 06:51Известный продюсер назвал причину пропажи Губина: Трагическая утрата 03:34Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения? 00:23Известная певица выразила готовность отдать Киркорову свою яйцеклетку 20:44Шок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летия 18:06Муж Кудрявцевой вышел на связь после слухов о серьезном разладе в семье 15:42Тест: угадайте культовый советский фильм по одной фразе медика 14:32Результаты седьмого "Кубка Кремля – Гордость России!" 14:03Место на престижном кладбище Ирина Пегова получит бесплатно благодаря указу президента 13:20Услышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лице 11:18Лепс вынужден перенести свадьбу с 19-летней невестой из-за финансовых проблем 10:53Загитова жестко ответила на упреки в излишней худобе: Ты еще не дорос 10:40Любят политики и звезды: названо самое живописное место для отдыха этим летом 09:49Галустян ошарашил внезапным заявлением о разводе с женой после 18 лет брака 09:08С треском провалившаяся из-за опасного вируса Боня оставила жуткое послание: Меня нет 06:21Меган Маркл заговорила о разводе 03:21Оказавшаяся в центре скандала Решетова сделала неожиданное признание 00:39Потерявшая терпение Ляйсан Утяшева поделилась семейной проблемой 21:32Малахов вскрыл шокирующую историю с сыном Кадышевой: взял полтора миллиона и исчез 20:27Выселенная решением суда из квартиры дочь Петросяна сделала громкое заявление 20:03Пересильд решилась откровенно рассказать о тяжелом диагнозе матери: Настоящий ужас 19:04Тодоренко выложила эмоциональное обращение после данных о третьей беременности 17:20Гузеева призналась в совершении роковой ошибки: Оттуда возвращаются редко 16:45Прокуратура помогла жительнице Лыткарина вернуть похищенные телефонными мошенниками деньги 15:57Бородина оказалась на взводе прямо накануне свадьбы: Сердце болит постоянно 13:40В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Бизнес-премии КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА 12:52Люди несут цветы к дому Михаила Боярского 12:41Внучка Пугачевой пострадала из-за репутации бабушки 12:04Методы монетизации Android-приложений: как на нас зарабатывают разработчики 11:37С выступающим на сцене Цискаридзе случилась трагедия 11:07Седокова приняла решение покинуть Россию: Решила улететь без обратного билета 10:47Не осталось и следа: с могилы Эдуарда Хиля исчез дорогой гранитный памятник 10:20С пропавшей Жанной Агузаровой произошла беда 09:25Экс-протеже Пугачевой раскрыл шокирующую правду о гонорарах Михаила Ефремова 08:39Киркоров может потерять роскошное жилье из-за долгов отца 06:43Волочкова вслед за дочерью собралась замуж 03:2427 лет разницы: почему Кай Метов не спешит жениться на молодой возлюбленной после 10 лет отношений? 00:03"Никто не догадывается, через что я прохожу": Анна Седокова сделала шокирующее признание после смерти Яниса Тиммы 20:51Ургант отреагировал на сообщение о его отъезде из России: До встречи 20:00Певица Валерия и Пригожин проболтались о беременности Тодоренко на закрытой вечеринке 19:18Киркоров устроил разборки с автором надгробия скандально известного певца 18:21Кудрявцева покинула Москву вместе с дочерью на фоне слухов о проблемах с мужем
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Эти российские звезды заключили брак в мае вопреки стереотипам

Эти российские звезды заключили брак в мае вопреки стереотипам
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"В мае жениться – всю жизнь маяться", – гласит старая народная примета. Но знаменитости, о которых пойдет речь, не боятся суеверий и решаются связать себя узами брака именно в этом месяце.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный познакомился с Зепюр Брутян в 2019 году на съемках сериала "В клетке", когда еще находился в браке с Агатой Муцениеце. "Зепюр была совсем молодой, но меня всегда привлекало, как она общается с мужчинами. Она никогда не позволяла подходить к себе кому попало и всегда умела постоять за себя", — вспоминал Павел. Их отношения развивались постепенно: сначала они просто дружили, поздравляя друг друга с праздниками, но в какой-то момент между ними возникла искра.

Судьбоносная встреча произошла в торговом центре, где они случайно встретились и поужинали вместе. Спустя всего три дня Павел сделал Зепюр предложение. Они расписались 12 мая, а позже обвенчались. Большую свадьбу они отпраздновали в августе. "Я хотел, чтобы это было красиво: белое платье, танцы и пение", — делился Прилучный. На празднике, куда пригласили около 50 человек, невеста сменила четыре наряда. Особенно запомнился момент, когда Павел ловким движением руки сорвал юбку Зепюр, открыв белый комбинезон под ней.

Рита Дакота и Федор Белогай

Еще одной звездой, рискнувшей на брак в мае, стала певица Рита Дакота. Изначально она с мужем Федором Белогаем планировали провести венчание в храме и сразу же отправиться в медовый месяц на Бали. Однако вскоре пара изменила свои планы и решила устроить праздник в кругу лучших друзей. "Мы поняли, что важнее всего — это атмосфера и близкие люди рядом", — говорила Рита.

Свадьба состоялась 15 мая и стала настоящим событием для их близких. "Мы хотели сделать что-то необычное и запоминающееся", — добавила певица. В итоге они организовали веселую вечеринку с музыкой и танцами. Рита уверена, что не стоит бояться стереотипов: "Каждый сам создает свою судьбу и определяет, каким будет его путь".

Александр Гордон и София Каландадзе

Телеведущий Александр Гордон также не побоялся предрассудков, женившись в пятый раз на 20-летней Софии Каландадзе. Их свадьба прошла 15 мая 2022 года в Суздале, где пара не только расписалась, но и обвенчалась. На свадебном банкете Гордон заявил о своих планах стать отцом еще раз.

Разница в возрасте, составляющая 37 лет, шокировала родителей невесты, но Гордон смог найти общий язык с их семьей и получить одобрение. Интересно, что Александр познакомился с Софией еще в 2018 году, когда был в предыдущем браке. Они выступали вместе на фестивале, где он читал сонеты, а она аккомпанировала на арфе. София с детства увлечена музыкой и имеет международные награды, а также является родственницей известного пианиста.

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2 мая 2025, 14:09
Фото: Freepik
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