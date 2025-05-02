Эти российские звезды заключили брак в мае вопреки стереотипам

"В мае жениться – всю жизнь маяться", – гласит старая народная примета. Но знаменитости, о которых пойдет речь, не боятся суеверий и решаются связать себя узами брака именно в этом месяце.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный познакомился с Зепюр Брутян в 2019 году на съемках сериала "В клетке", когда еще находился в браке с Агатой Муцениеце. "Зепюр была совсем молодой, но меня всегда привлекало, как она общается с мужчинами. Она никогда не позволяла подходить к себе кому попало и всегда умела постоять за себя", — вспоминал Павел. Их отношения развивались постепенно: сначала они просто дружили, поздравляя друг друга с праздниками, но в какой-то момент между ними возникла искра.

Судьбоносная встреча произошла в торговом центре, где они случайно встретились и поужинали вместе. Спустя всего три дня Павел сделал Зепюр предложение. Они расписались 12 мая, а позже обвенчались. Большую свадьбу они отпраздновали в августе. "Я хотел, чтобы это было красиво: белое платье, танцы и пение", — делился Прилучный. На празднике, куда пригласили около 50 человек, невеста сменила четыре наряда. Особенно запомнился момент, когда Павел ловким движением руки сорвал юбку Зепюр, открыв белый комбинезон под ней.

Рита Дакота и Федор Белогай

Еще одной звездой, рискнувшей на брак в мае, стала певица Рита Дакота. Изначально она с мужем Федором Белогаем планировали провести венчание в храме и сразу же отправиться в медовый месяц на Бали. Однако вскоре пара изменила свои планы и решила устроить праздник в кругу лучших друзей. "Мы поняли, что важнее всего — это атмосфера и близкие люди рядом", — говорила Рита.

Свадьба состоялась 15 мая и стала настоящим событием для их близких. "Мы хотели сделать что-то необычное и запоминающееся", — добавила певица. В итоге они организовали веселую вечеринку с музыкой и танцами. Рита уверена, что не стоит бояться стереотипов: "Каждый сам создает свою судьбу и определяет, каким будет его путь".

Александр Гордон и София Каландадзе

Телеведущий Александр Гордон также не побоялся предрассудков, женившись в пятый раз на 20-летней Софии Каландадзе. Их свадьба прошла 15 мая 2022 года в Суздале, где пара не только расписалась, но и обвенчалась. На свадебном банкете Гордон заявил о своих планах стать отцом еще раз.

Разница в возрасте, составляющая 37 лет, шокировала родителей невесты, но Гордон смог найти общий язык с их семьей и получить одобрение. Интересно, что Александр познакомился с Софией еще в 2018 году, когда был в предыдущем браке. Они выступали вместе на фестивале, где он читал сонеты, а она аккомпанировала на арфе. София с детства увлечена музыкой и имеет международные награды, а также является родственницей известного пианиста.