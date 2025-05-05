Костенко и Тарасов столкнулись с финансовыми проблемами из-за провального бизнеса

Когда речь заходит о семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, всегда можно ожидать интересных новостей.

Обычно супруги предпочитают брать детей с собой в поездки, однако в этот раз они сделали исключение и оставили их дома. Причиной такого решения стали финансовые трудности, с которыми сталкивается семья, особенно в свете недавнего ремонта нового дома, подаренного Тарасовым своей жене.

Футболист всегда подчеркивал, что поддерживает любые дизайнерские идеи Анастасии и готов покрыть все расходы на их реализацию. Однако ситуация осложнилась после того, как один из его бизнес-проектов потерпел неудачу. Несколько лет назад Тарасов совместно с рэпером T-Killah создал футбольную команду в медиалиге, и даже пытался привлечь внимание своей бывшей супруги Ольги Бузовой для рекламы. Но отказ и сомнения певицы оказались оправданными — спонсоры вскоре отказались финансировать проект.

Теперь Дмитрий активно ищет новые возможности заработка. Недавно он отправился в Казань по рабочим делам, где у него много друзей и деловых контактов. В своих социальных сетях он поделился, что находится в родном городе и занят решением различных вопросов.

Интересно, что Тарасов также заявил о своей готовности вернуться в профессиональный футбол, даже в клуб "Локомотив", который покинул со скандалом. Он признался, что все еще считает себя действующим футболистом и готов рассмотреть предложения от команд.

Пока Дмитрий пытается наладить финансовое положение семьи, его жена Анастасия улетела в Дубай. Неясно, отдыхает ли она или занимается делами, но на ее страницах в соцсетях появляются яркие фотографии с моря и живописные виды из номера.