Критик Соседов публично разнес Орбакайте: Тыр-пыр восемь дыр

Сергей Соседов заявил, что без матери Кристина Орбакайте не добилась бы успеха в карьере.

Оценка творческого становления певицы Кристины Орбакайте, ныне находящейся за пределами России, прозвучала из уст авторитетного музыкального обозревателя Сергея Соседова. В ходе беседы с журналистами, критик поделился взглядом на начальный этап карьеры артистки, честно высказавшись о ее вокальных данных того периода.

По словам Сергея Соседова, в самом начале творческого пути к Кристине Орбакайте преобладало скептическое отношение, что было во многом обусловлено ее родством со знаменитой матерью, Аллой Пугачевой. Журналист подчеркнул, что на старте ее вокальный ресурс был, по его мнению, весьма скромным, он охарактеризовал голос как небольшой по объему, тембр – как невыразительный, а сценическую энергетику – как полностью отсутствующую.

Критик привел случай Орбакайте как иллюстрацию своего тезиса о старте артистов, отметив, что в ее ситуации, будучи дочерью Пугачевой, многое казалось предопределенным или "ясным".

"Ну как она начинала? Ну дочка Пугачевой, все ясно: тыр-пыр восемь дыр. Какой там был голос?" – публично разнес дочь Примадонны критик.

Вместе с тем, Сергей Соседов особо выделил, что исполнительница знаменитого хита "Губки бантиком", несмотря на скромные начальные данные, продемонстрировала способность к росту и смогла достичь серьезного профессионального уровня.

Соседов признал, что старт карьеры Кристины Орбакайте был во многом обязан ее родственным связям, а вокальные данные на начальном этапе были невыдающимися. Однако он отдал должное артистке, отметив, что достигнутый ею впоследствии профессиональный уровень – это результат ее собственного упорного труда и занятий с педагогами.

