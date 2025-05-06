Меган Маркл бросилась спасать репутацию с треском провалившегося принца Гарри

После крайне неудачного интервью репутация принца Гарри оказалась под угрозой.

Слова о здоровье его отца, короля Карла III, вызвали бурю негодования среди британцев. Фраза "я не знаю, сколько еще осталось моему отцу" шокировала общественность и вызвала волну критики в адрес Гарри, которого многие считают избалованным и чрезмерно эмоциональным.

Меган Маркл решила вмешаться в ситуацию. Она всегда была готова защищать своего мужа и быстро переключила внимание общественности на более позитивные темы. Меган опубликовала трогательное семейное фото, на котором Гарри запечатлен с их детьми — Арчи и Лилибет. На снимке принц держит за руку старшего сына, а малышка сидит у него на плечах.

Тем временем, в королевских кругах обсуждают, как слова принца могут усугубить и без того натянутые отношения в семье Виндзоров. Многие эксперты и инсайдеры отмечают, что такие высказывания о здоровье короля являются крайне неуместными, особенно в свете того, что Карл III находится под наблюдением врачей.

Несмотря на критику, Гарри продолжает отстаивать свою позицию, утверждая, что не привезет детей в Великобританию, пока ему не будет предоставлена охрана за счет налогоплательщиков. Королевский биограф Эндрю Уилсон резко охарактеризовал принца как "нытика, который потерял чувство юмора и отдалился от своих друзей".