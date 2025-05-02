Поплавская откровенно рассказала о трудных испытаниях в браке с Яковлевым

Яна Поплавская отметила значимую дату в своей жизни – десятилетие отношений с радиоведущим Евгением Яковлевым.

Актриса откровенно рассказала о том, как много испытаний выпало на их долю за эти годы. Их союз, начавшийся в 2015 году, стал для Яны новым этапом, полным как радостных моментов, так и трудностей.

Артистка отметила, что за это время они с возлюбленным пережили множество событий, встреч и путешествий, которые только укрепили их связь.

"Нашей семье 10 лет! Много это или мало? За эти годы нам удалось пройти через невероятное количество испытаний", — поделилась актриса.

Поплавская подчеркнула, что всегда поддерживала мужа, и они вместе справлялись с трудностями. "Мы рука в руке, плечом к плечу — в горе и радости, в болезни и здравии", — сообщила она.

Пользователи социальных сетей активно поздравили пару с юбилеем, желая им сохранить ту же гармонию и счастье, которое царит в их семье. Стоит отметить, что Поплавская и Яковлев не были замечены в скандалах, и это, несомненно, делает их отношения особенно привлекательными на фоне бурной жизни многих звездных пар.

Супруги официально поженились в 2022 году, но их история началась гораздо раньше. Яна Поплавская ранее была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, от которого у нее двое сыновей. Этот брак длился 25 лет, но завершился разводом в 2011 году.

Актриса не раз признавалась, что испытывает сожаление по поводу своего первого брака, который не оправдал ее ожиданий. "Я думала, что мой брак будет счастливым, а он оказался горьким, как полынь", — говорила она. Артистка также отметила, что до сих пор не смогла простить экс-супруга за некоторые его поступки, особенно касающиеся детей.

"Прощение — это сложный процесс. По отношению к себе простить можно все. Но многие женщины согласятся со мной, что трудно простить вещи, касающиеся детей", — делилась Яна. Тем не менее, с Евгением она нашла то счастье, о котором мечтала.