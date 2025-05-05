Обстоятельства вынудили невестку Валерии оставить новорожденного сына

Лиана Шульгина недавно стала мамой во второй раз.

Лиана Шульгина не скрывает, что с появлением второго ребенка, маленького Мирона, ей приходится непросто – уделять внимание обоим детям требует усилий. Блогер ранее делилась, что старшая дочь Селин поначалу ревновала маму к новорожденному брату.

Чтобы помочь Селин адаптироваться и показать ей, что родители по-прежнему ее любят и готовы проводить с ней время, Лиана и Арсений стали устраивать для дочери особые вечера. Именно эти обстоятельства вынудили невестку Валерии впервые оставить новорожденного сына и отправиться с девочкой в кино. По словам Лианы, Селин была очень рада такому проведенному вместе времени.

Также Лиана пообещала подписчикам в скором времени показать видео "первого знакомства" Селин с братом, которое, вероятно, демонстрирует их первые моменты общения.

Ранее Лиана уже публиковала в своем телеграм-канале трогательное видео, показывающее нежное взаимодействие Селин и Мирона. В ролике девочка аккуратно гладила братика по голове, пока мама кормила его грудью. Судя по этому кадру, можно предположить, что Селин успешно справляется с ревностью и проявляет заботу о малыше. Видео вызвало теплый отклик у фолловеров Лианы Шульгиной. В комментариях подписчики выражали свое восхищение, называя увиденное "милотой", "картиной маслом" и отмечая, какая замечательная старшая сестра досталась новорожденному.